Украинцам разрешат выходить на пенсию в любом возрасте: когда заработает новшество

В Украине с 2028 года пенсию можно будет получить в любом возрасте при условии наличия не менее 40 лет стажа.

Об этом говорится в законе об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании". До этого момента ежегодно будет увеличиваться требования к стажу. Так, в 2022-м для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 29 лет стажа.

Чтобы получить выплату в 63 года, нужно будет иметь от 19 до 29 лет стажа. Норма для выхода в 65 лет останется неизменной – не менее 15 лет стажа. Ежегодно, до 2027-го, норма будет увеличиваться на 12 месяцев.

В результате уже через 6 лет только 45% украинцев в возрасте 60 лет смогут получить пенсию. Остальным придется работать до 63 лет (40%) и и 65 лет (всего 5%). Также стоит отметить, что по мнению экспертов "критическим" моментом считается требованием к стажу в 30 лет (с 2023 года). В этот момент львиная доля украинцев не сможет вовремя получать выплату.

К слову, украинцам с 1 июля проведут очередную индексацию пенсий. Это связано с пересмотром прожиточного минимума. Увеличится минимальная (на 85 грн) и максимальная (850 грн) пенсии.

Как уже писал OBOZREVATEL, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.