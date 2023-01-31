Украинцам раздают бесплатные LED-лампы: два способа получить и как снизятся суммы в платежках

Украинцам начали бесплатно раздавать LED-лампы. Для этого нужно принести и сдать в "Укрпочту" лампы накаливания. Всего есть два способа получить энергоэффективные лампочки.

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Как поясняют в пресс-службе Дії, программа обмена лампочек уже стартовала. При этом она позволит значительно сократить объемы потребления электроэнергии.

Когда можно получить лампочки?

В январе программа стартовала в крупных городах (30 января распространилась на большинство крупных населенных пунктов). А уже в феврале программа распространится и на украинские села. В результате за месяц планируют раздать около 20 млн лампочек.

Как можно получить лампочки?

Есть два варианта получить лампочки. Первый: сделать предзаказ в "Дії". Для этого нужно авторизоваться в приложении, выбрать услугу "обмен лампочек", указать номер телефона, отделение "Укрпочты", в котором хотите забрать лампочку и количество лампочек. После того, как вы оставите заявку, лампочки будут храниться в отделении в течение 5 рабочих дней. Важно: с собой нужно будет принести лампочки накаливания, которые вам обменяют на LED-лампочки.

Второй способ: для тех, у кого нет Дії. В таком случае можно просто прийти с паспортом и на налоговым номером, лампами накаливания в отделения "Укрпочты".

Сколько можно сэкономить на лампочках?

LED-лампочки на 80% эффективнее, чем обычные лампы накаливания. Это самый просто и эффективный способ сократить потребление электроэнергии. К примеру, если с обычными лампами вам приходится тратить на освещение 200 грн в месяц, с энергоэффективными суммы в платежках ежемесячно будут на 160 грн меньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее отметил, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не проводятся.

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