Украинцам продают прописку в Киеве, в квартирах оформляют сотни человек: кому и зачем это нужно

В некоторых киевских квартирах – сотни прописанных. В одном из жилищ площадью 30 квадратных метров в доме по ул. Максима Берлинского зарегистрировано свыше тысячи человек, а вот в квартире по ул. Кудряшова якобы проживает 740 человек. И таких апартаментов в столице насчитывается больше сотни.

О том, как стать киевлянином "на бумаге" за день, сколько это стоит и кому это нужно, читайте в материале OBOZREVATEL.

Найти компании, которые предоставляют киевскую регистрацию, проще простого. Обычный запрос в Google выдает до десяти специализированных сайтов, которые готовы решить проблему иностранца или иногороднего украинца буквально за день. Например, в сервисе "Прописка 24" журналисту OBOZREVATEL рассказали, что для оформления регистрации нужно подписать договор об аренде квартиры, а затем – обратиться с этим документом в Центр предоставления административных услуг.

"Вся процедура абсолютно легальная. Если не захотите продлевать договор, то вас выпишут", – рассказывает консультант. Причем, киевскую регистрацию может получить не только взрослый член семьи, но и его несовершеннолетние дети. Но вот только за ребенка придется заплатить на 500 грн дороже.

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Впрочем, такие сервисы предоставляют не все компании. Например, в Агентстве антикризисных решений сообщили, что не регистрируют несовершеннолетних, чтобы потом не получать разрешение на их выписку. "Квартиры у нас есть в разных районах города", – сообщили журналисту.

Возможность получить киевскую регистрацию – это выход для приезжих. Многие из них снимают квартиры в столице, но собственники жилья крайне редко соглашаются прописать своих клиентов. "Я никогда не сталкивался с такой ситуацией, чтобы арендаторов еще и прописывали", – говорит директор агентства недвижимости "Брок-Риелти" Дмитрий Корчев.

Большинство собственников жилья сдают его нелегально и даже арендную плату предпочитают получать наличными. Поэтому о прописке не может быть и речи.

Большинство работодателей берут на работу и без киевской прописки, говорит HR-эксперт Татьяна Пашкина. "Но если специалист претендует на должность, где предусмотрена материальная ответственность, то могут потребовать столичную регистрацию. В отдельных компаниях это требование действует для всех сотрудников", – говорит она.

Некоторые украинцы покупают автомобиль и хотят получить "киевские номера", а большинству сложно пристроить детей в садик или школу без регистрации. Некоторые стараются договориться с руководством, а другие предпочитают заплатить и не иметь проблем с учебными заведениями. Не секрет, что в большей части районов города группы и классы переполнены, поэтому отсутствие киевской регистрации может стать формальным поводом для отказа в приеме ребенка. "Я знаю несколько случаев, когда люди подписывали фейковые договоры аренды квартиры, например, на Печерске, чтобы отвести ребенка в престижную школу", – рассказывает Корчев.

Самая большая проблема с регистрацией у иностранцев, говорит старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец. "Без прописки они не могут получить разрешение на работу и вид на жительство. Поэтому, если посмотреть списки зарегистрированных в таких квартирах, то можно увидеть много иностранных имен и фамилий", – говорит он.

Стоимость прописки напрямую зависит от периода, на который она предоставляется. Минимальный срок – 3 месяца и в среднем она обойдется в 1,5-1,8 тыс. грн на человека. А вот за год придется заплатить 3,5-5 тыс. грн. Некоторые агентства предлагают регистрацию и на пять лет, которая обойдется в 7,5 тыс. грн за весь период. По завершении этого периода ее необходимо продлевать, т.е. доплачивать за право считаться киевлянином. На адрес прописки могут приходить письма или извещения, и владелец квартиры передает их своим клиентам.

"Прописка не дает никакого права собственности на жилье, а в случае необходимости владелец жилья может самостоятельно выписать любого человека. Его личное присутствие не требуется", – говорит Кравец.

Законодательство Украины не ограничивает количество человек, которые могут регистрироваться в одной квартире. Поэтому ни одна из государственных служб не может отказать в регистрации физического лица при наличии полного пакета документов. Даже если в одной комнате ютится уже несколько сотен человек.

Но проблемы все же могут возникать. Кравец говорит, что знаком с владелицей квартиры, в которой прописано 800 человек. Проблемы возникли после того, как ОСМД решило установить тариф на вывоз мусора исходя из количества зарегистрированных в квартире людей.