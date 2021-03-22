Украинцам продают фальсификат молока: нарушения встречаются даже в домашнем

В Украине фальсификат молока встречается даже в продукции, которую называют "домашней". Нарушения также бывают и у крупных производителей.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил руководитель центра экспертиз "Тест" Валентин Безрукий. "У меня больше претензий, безусловно, к базарному молоку. По поводу домашнего молока, у нас когда-то были большие исследования по закупкам в других городах. Я покупал базарное молоко в Кривом Роге, сидит бабушка в бутылках продает домашнее молоко, а оно фальсифицированное. Там есть растительные жиры. Мы понимаем, что это молоко не бабушкино. То есть кто-то его ей вручил", - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что замечаний у экспертов всегда больше к домашнему молоку, чем к промышленному.

"По поводу производителей у нас могут быть претензии, но их меньше. Например, по микробиологии бывают замечания, по кишечной палочке очень редко, по фальсификации бывали у нас по молоку два производителя в Харьковской области. Но я не могу сказать, что претензий много. Качества стало больше, потому что ферм стало больше, а фермы лучше следят за своими коровами, чем домашние (хозяйства – ред.)", – отметил Безрукий.

Как ранее писал OBOZREVATEL, иногда фальшивое масло можно узнать по консистенции (оно мягче настоящего), цвету (оно не должно быть оранжевым) и цене (пачка не может стоить меньше 40 грн).