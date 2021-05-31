Украинцам продают фальсификат курятины, опасная продукция заполнила полки: как правильно выбрать

В Украине около 40% мяса на прилавках – фальсификат и некачественная продукция. Для курятины, которая из-за цены традиционно пользуется популярностью, чаще всего нарушения касаются: использования антибиотиков в больших количествах: повторной заморозки продукции, нарушения сроков хранения.

Чтобы правильно выбрать мясо, нужно обратить внимание на упаковку, а также внимательно рассмотреть саму продукцию. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Есть два типа классификации тушек птицы и их частей – А и Б, поясняют в Госпотребслужбе. Согласно классификации мясо должно быть: чистым (без грязи и крови), без постороннего запаха, без серьезных ударов и поломанных костей. Упаковка целая, без повреждений.

Тушки класса А должны дополнительно соответствовать следующим критериям: иметь хорошо развитую, правильную форму, мясистую грудинку и мясистые ножки иметь нормальный слой жира; допускается незначительное количество перьев; допускается слабое покраснение на конечностях крыльев или отсутствие конечности крыла; на замороженных или быстрозамороженных не допускается наличие микроожогов. .

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Если птица продается как свежая, она не должна иметь никаких признаков предварительного охлаждения или замораживания. Маркировка расфасованного мяса птицы должно содержать:

название пищевого продукта;

количество пищевого продукта в соответствующих единицах измерения;

минимальный срок годности или дата "принять к";

условия или особенности хранения;

класс А или Б;

регистрационный номер бойни или перерабатывающего предприятия.

"При покупке мясной продукции внимательно ознакомьтесь с информацией на маркировке! Следует обращать внимание на свежесть продукта и информацию, которую сопровождает (этикетка, название, состав продукта и т.д.)", – отмечают в ведомстве.

В Украине около 40% мяса – некачественная продукция и фальсификат, говорит декан факультета пищевых технологий и управления качеством продукции АПК Национального университета биоресурсов и природопользования Лариса Баль-Прилипко.

Самое распространенное – мясо хранят с нарушениями температурного режима или превышают допустимые сроки. "Срок хранения мяса в холодильнике при температуре от 0 до 4 градусов составляет от 1 до 3 суток. Если мясо в вакууме, срок хранения может продлиться до 5 суток. Но никак не более", – говорит профессор Баль-Прилипко.

Встречается также и фальсификат, рассказала OBOZREVATEL эксперт по вопросам защиты прав потребителей "Споживча довира" Елена Куликова. По ее словам, в Украине фальсификат мяса сводится к тому, что при покупке один вид товара выдают за другой. Под видом свежего мяса продают размороженную продукцию, а вместо балыка по его цене реализуют другие части туши.

"Когда мы говорим о выборе мяса, то настаиваем, что лучше его покупать в супермаркетах, – поясняет эксперт, – Там тоже бывают нарушения, но все-таки супермаркеты несут ответственность за качество продукции: берут сырье официально у заводчика, имеют документы, подтверждающие качество и безопасность. Как правило, супермаркеты работают с большими хозяйствами и есть цепочка прослеживаемости. А у большого производителя, в свою очередь, есть репутационные риски. Рыночную же продукцию в нынешних условиях я ставлю под большое сомнение".

Как ранее писал OBOZREVATEL, иногда фальшивое масло можно узнать по консистенции (оно мягче настоящего), цвету (оно не должно быть оранжевым) и цене (пачка не может стоить меньше 40 грн).