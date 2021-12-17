Украинцам продают фальсификат икры: как выбрать правильно и не заплатить за подделку

Украинцам массово продают фальсификат икры. Подделку можно встретить не только среди дешевой продукции, но даже среди той, которая ничем не отличается по цене от настоящей.

Как правильно выбрать икру, где ее лучше покупать и на что следует обращать внимание, читайте в материале OBOZREVATEL.

В качестве эксперимента специалисты центра экспертиз "Тест" купили в интернете у разных продавцов 10 баночек икры. После завершения исследований оказалось, что 7 из 10 экземпляров – фальсификат.

Независимо от того, продают ли красную икру в соцсетях или на торговых площадках, цены можно встретить на любой кошелек. А продавец, который просит на 140 грамм продукта всего 40 грн, еще и пишет: "Остерегайтесь подделок".

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Председатель правления "Тест" Валентин Безрукий уверен: если 100 грамм красной икры стоят меньше 115 грн, можно смело утверждать, что это фальсификат.

При изготовлении такой продукции рыба уж точно не пострадала. Ведь вместо икры используют белковые капсулы, которые не имеют ни рыбного вкуса, ни запаха. Себестоимость таких капсул составляет всего около 14 грн за 100 грамм, а продают их под видом икры уже минимум за 40 грн.

Также иногда фальшивую икру делают с помощью желатина и замороженного растительного масла. Разумеется, себестоимость такой продукции тоже в десятки раз меньше, чем настоящий продукт.

"К сожалению, продается такая икра очень хорошо. У меня есть знакомые, которые покупают такую икру, им нравится, что она внешне очень красивая, не воняет рыбой. Но настоящая икра должна пахнуть рыбой", – говорит Безрукий.

Но есть и более наглые продавцы, которые продают фальсификат по цене настоящей икры. Таким образом они не только получают сверхприбыль, но и избегают вопросов относительно того, почему деликатес настолько дешевый.

"Икру продают по 140 гривен за баночку, как будто она произведена в Российской Федерации. Но на самом деле это белковая "икра", – говорит исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

Хотя на самом деле за 140 гривен можно купить целый килограмм такой икры, а не 100 грамм. Мошенникам остается лишь докупить баночки и все – тогда они начинают обманывать украинцев. Дело нехитрое.

Продукт первого сорта – с содержанием соли 4-6%, сделанный из одного вида рыбы, должен иметь целые икринки без жидкости на дне баночек. А вот второсортная икра стоит дешевле, в таких баночках можно увидеть лопнувшие икринки и в ней большое количество соли.

"Условно, я вижу банки по 100 грн в супермаркетах. Но это икра второго сорта: в ней больше соли, качественные характеристики ниже. В то же время это будет настоящая икра. Есть также недорогая икра глубокой заморозки с консервантами, если без консервантов – чуть дороже. Нельзя сказать, что за 100 с копейками гривен настоящую икру не купишь. Еще несколько недель назад по акции можно было взять за 150 грн икру, которая обычно стоит по 300 грн", – рассказывает Несмиянов.

Эксперт советует быть особенно внимательными к икре, которую якобы ввозят из России. Официально подобный товар в Украину давно не импортируют. Следовательно, можно предположить, что даже если эта икра настоящая и дорогая, то попадает в нашу страну контрабандой. Но если вам предлагают баночку такой икры по цене около 35 грн – это явно фальсификат.

Что касается качества товара, то выбирая икру в жестянке, обязательно смотрите на целостность банки. Если икра в стеклянной таре – посмотрите, не видно ли плесени. Если продукт продают на развес, то он не должен быть массово раздавленным. Также в любом случае смотрите на срок годности.

И помните, что икра не должна храниться открытой более двух суток. Кроме того, внимательно подумайте, прежде чем покупать икру, в составе которой есть уротропин (Е 239). Определить качество икры на глаз достаточно сложно. Потому Несмиянов советует покупать такой товар в больших магазинах, чтобы в случае чего плохую икру можно было вернуть и написать жалобу.