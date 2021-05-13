Украинцам подсовывают фальшивки: в НБУ назвали самые опасные купюры

В Украине распространяют фальшивые деньги. Их в большинстве случаев сбывают через кассы заведений торговли, быстрого питания и автозаправочных станций. Чаще всего подделывают банкноты старого образца – номиналом 500 грн образца 2006 года и 200 грн 2007-го.

Их количество составляет около 60% и 29% соответственно от общего количества изъятых из обращения поддельных банкнот в 2020-м. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно информации Европейского центрального банка, показатель подделок в странах ЕС в минувшем году был втрое выше и составил примерно 17 шт. банкнот евро. При этом увеличение уровня подделки гривни в 2020 году произошло из-за роста активности злоумышленников на фоне увеличения количества наличных денег в обращении, что произошло в связи с пандемией COVID-19.

Отметим, что банкноты нацвалюты нового поколения (20, 50, 100, 200, 500 и 1 000 грн, введенных в обращение в 2015-2020 годах) имеют усиленную систему защиты. Так, для защиты банкнот высоких номиналов, которые злоумышленники чаще всего пытаются подделать, применены инновационные оптически переменные элементы защиты, которые гражданам легко проверить, а злоумышленникам – чрезвычайно сложно воспроизвести.

По результатам 2020 подделки банкнот нового образца составляют лишь 4%, а их качество является достаточно низким. Так, количество поддельных банкнот нового образца на 1 млн шт. настоящих банкнот в обращении в 2020-м составляла всего 0,2 шт.

Чаще всего подделывали иностранные банкноты таких номиналов:

100 долларов (95% от общего количества изъятых поддельных долларов);

50 и 500 евро (30% и 29% от общего количества изъятых поддельных евро);

5 000 и 1 000 российских рублей (74% и 26% от количества изъятых поддельных российских рублей).

Ранее сообщалось, что украинцы из-за случайных подписок или мошеннических действий лишаются части средств с банковской карты. Вернуть деньги можно в том случае, если операция прошла на небольшую сумму и без подтверждения с помощью дополнительного пароля 3D-Secure.

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