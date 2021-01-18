Украинцам в 2021 году хотят повысить зарплаты: кому и насколько повезет

В Украине 23% работодателей собираются увеличить зарплаты своим сотрудникам в 2021 году. Это явный прогресс, ведь в 2020-м увеличивали оплату труда лишь 9% нанимателей.

Каких именно сфер это коснется в 2021-м и как улучшится ситуация на рынке труда по сравнению с прошлым годом – читайте в материале OBOZREVATEL.

Согласно данным Государственной службы статистики, в 2020 году, как и в предыдущие годы, рост зарплат стабильно присутствовал практически во всех отраслях. Начиная с 2018-го, больше всего выросли зарплаты работников:

сельского хозяйства;

логистики;

страхования;

информации и телекоммуникаций;

госуправления;

обороны;

служб курьерской доставки (курьеров).

Как утверждает руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший и.о. министра экономики Павел Кухта, несмотря на коронакризис, динамика роста зарплат украинцев в 2021-м не будет сильно отличаться от предыдущих лет:

"Ситуация с ростом зарплат, как правило, стабильная из года в год. Сейчас экономика кардинально не поменялась, потому изменений ждать не стоит. Можно сделать вывод, что в 2021-м зарплаты будут быстрее расти в тех сферах, где рост уже присутствовал ранее, в 2018-2019 годах".

За последний год ухудшилась лишь ситуация в отраслях, которые больше всего страдают от локдаунов. Частично упали зарплаты работников сферы временного размещения и организации питания. А самое резкое уменьшение окладов – в сфере авиационного транспорта. Если сравнить с 2018-м годом, то средняя зарплата здесь упала более чем на 40%, и пока границы остаются закрытыми, ситуация с оплатой труда в авиации не улучшится.

Ситуация на рынке труда в 2020-м складывалась неблагоприятно для многих сфер, в частности для туризма и обслуживания. Прогнозируемо – безработица существенно выросла. По последним данным, в Украине 1 млн 643 тыс. безработных. Это не критично, но и не мало. Примерно с такими же показателями мы входим в 2021-й. Будет ли что-то меняться – зависит от политики государства.

По мнению эксперта рынка труда Татьяны Пашкиной, чтобы ситуация с трудоустройством улучшилась, украинским работодателям не хватает должной мотивации и поддержки во время кризиса:

"Те работодатели, которые были ответственными, официально принимали на работу, выплачивали простой, а не разгоняли сотрудников, государством не поощрялись. Не хватает программы, которая бы помогала сотрудникам и работодателям компенсировать незаработанные деньги. Те же 8 тыс. было получить не так просто и получили их не все".

Учитывая, что некоторые сферы из-за ограничений нуждаются в меньшем количестве сотрудников, государство должно вложиться в переквалификацию тех работников, которые оказались "за бортом". В частности, через Государственный центр занятости позволить им освоить новые профессии в сфере диджитал, уверена Татьяна Пашкина. Но работа в этом направлении не ведется.

Павел Кухта в свою очередь уверен, что для увеличения занятости населения просто необходима реформа трудового законодательства.

"У нас еще "советский" Трудовой кодекс и он сдерживает развитие. Он выписан под кадровые процессы советской промышленности. Если смотреть на опыт европейских стран, то чем больше зарегулированы правила рынка труда, тем выше уровень безработицы. Нужно рационализировать этот Кодекс, сделать его более соответствующим современным правилам рынка труда. К примеру, внести туда гибкие формы занятости", – говорит специалист.

Согласно консенсус-прогнозу Министерства развития экономики на ближайшие годы, средняя зарплата украинцев в 2021-м вырастет на 12,1% и составит 13 632 грн. Прежде всего повышение коснется бюджетников: медиков и педагогов. Сначала речь шла о повышении в разы. Но позже обошлись гораздо более скромными суммами.

Минимальный тарифный разряд для бюджетника с 1 января 2021-го составил 2670 грн, а с 1 декабря – он вырастет до 2893 грн. Соответственно зарплата врачей вырастет в этом году на 30%. Поднимать ее будут в два этапа.

Оклад медсестры вырастет:

в январе с 3 849 до 4 619 грн;

в декабре до 5004 грн.

Ставка врача – к примеру, хирурга первой квалификации – вырастет:

в январе с 5385 до 6461 грн;

в декабре до 7001 грн.

У медицинских работников помимо окладов есть и надбавки. Зарплата того же хирурга вместе с надбавками составит примерно 13 тыс. грн. Но для сотрудника с немалым опытом и колоссальной ответственностью – это совсем немного. Министр здравоохранения Максим Степанов не поддержал бюджет-2021 и обращался к депутатам с просьбой, дополнительно поднять зарплаты медикам. По его словам, врачи должны получать 23 тыс. грн, средний медперсонал – 17, а младший – 12 тысяч. Но к этим требованиям не прислушались.

Для сравнения, наши соседи поляки предлагают врачам зарплату в разы выше – 200-300 тыс. грн. Более того, с конца осени они существенно упростили условия трудоустройства для наших специалистов. Теперь украинским медикам нужно лишь найти больницу в Польше, готовую их трудоустроить, собрать документы, подтверждающие образование и род деятельности, а также написать заявление о знании языка.

Зарплата в 13 тыс. грн, к сожалению, не очень мотивирует наших врачей оставаться в Украине. По данным Профсоюза медицинских работников, ранее нашу страну ежегодно покидали около 6000 специалистов. Но с этого года, из-за упрощения условий, цифра может увеличиться.

Вторая большая категория претендентов на повышение оклада – учителя. Их зарплаты с надбавками вырастут в среднем на 26%.

для молодого учителя без опыта – с 7580 грн до 9511 грн;

для учителя высшей категории – с 10 600 грн до 13 400 грн.

Кабинет министров планировал увеличить зарплаты учителям на большую сумму. Согласно постановлению Кабмина №822, должны были провести перерасчет окладов педагогов. Только минимальный оклад составил бы 2,5 прожиточных минимума – 6810 грн. Но решение отменили.

Средняя зарплата в Украине, как правило, растет гораздо быстрее, чем экономика. Это происходит потому, что украинские работодатели конкурируют с работодателями соседних, экономически более развитых государств.

Там зарплата гораздо выше и, чтобы мотивировать сотрудников оставаться в стране, наши работодатели так же вынуждены ее поднимать. В 2021-м году украинцам действительно стоит ожидать роста заработных плат практически во всех отраслях. Но кому повезет больше всего, а где ждать очередных сокращений – прогнозировать сложно. Ведь карантинные ограничения постоянно меняются, и какая сфера деятельности может попасть под запрет или войти в кризисный период по стечению обстоятельств – никому не известно.