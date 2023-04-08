Украинцам пересчитают пенсии задним числом: кому доплатят 1200 грн

В Украине с апреля перечислили часть пенсий. Речь идет о тех пенсионерах, которые продолжили работу на заслуженном отдыхе. Те из них, которые уже приобрели 24 месяца стажа, имеют право на перерасчет. На доплату в 1200 грн могут рассчитывать работающие пенсионеры, вышедшие на пенсию с 35 годами стажа и имели выплату в размере 7 тыс. грн.

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Как объясняют в Пенсионном фонде, перерасчет производится путем повышения стажа в формуле расчета пенсий. Однако для того чтобы провести такой перерасчет, необходимо получить данные об уплаченных с зарплатах взносах в первом квартале 2023-го.

Такие данные поступают с опозданием. Пересчет производится с 1 апреля, однако начинают начислять средства только с июня. Так что в черные украинцы получат доплату и за июнь, и за май, и за апрель. В результате размер выплаты будет на 1200 грн больше для тех, кто имел расчетную пенсию в размере 7000 грн.

Для каждого работающего пенсионера размер повышения будет индивидуальным. Чем выше зарплата, тем больше будет прибавка. Узнать свой размер пенсии после повышения можно, если увеличенный на два года стаж в годах умножить на 1% и расчетный размер зарплаты (отношение собственной зарплаты к средней).

Отметим, украинец, официально работающий на минимальную зарплату, может получить исключительно минимальный размер пенсии. Для того чтобы выплата была выше 2093 грн, необходимо получать "белую" зарплату.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине часть пенсионеров получит свои выплаты на 5 лет позже, то есть в 65 лет. Чем меньше стажа, тем дольше придется работать.