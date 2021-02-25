Украинцам пересчитают пенсии: кому добавят по 550 грн

В Украине с 1 марта 2021-го проиндексируют расчетный размер пенсий на 11%. Размер прибавки для всех будет разным: чем выше была зарплата и чем больше стажа, тем существеннее увеличится выплата.

Это следует из закона об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании". К примеру, если размер "чистой" пенсии составляет 5 тыс. грн, то вы можете рассчитывать на прибавку в размере 550 грн. Если же расчетный размер пенсии составляет всего 1500 грн (была низкая зарплата), то прибавки вообще не будет: и до и после индексации выплата для такого пенсионера составит 1769 грн (прожиточный минимум для нетрудоспособных).

Чтобы оценить, на какую прибавку вы можете рассчитывать, нужно "чистую" пенсию умножить на 1,11. "Чистый" размер считается без надбавок за стаж, увеличения выплаты до уровня прожиточного минимума (если она меньше), добавок в 500 грн для пенсионеров, старше 80 лет и повышений выплаты до 2400 грн для тех, кому исполнилось 65 лет и кто выполнил требования по стажу.

Напомним, что украинские пенсионеры, которые сейчас получают не меньше 9090 грн, после 1 марта могут претендовать на прибавку в размере около 1000 грн. Всего перерасчет коснется 8 млн украинцев (из 11,4 млн пенсионеров), а средний размер прибавки составит 308 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля прожиточный минимум для нетрудоспособных повысят на 85 грн. В результате минимальная пенсия увеличится на 85 грн до 1854 грн, а максимальная – на 850 грн до 18 540 грн.