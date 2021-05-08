Украинцам пенсии пересчитают в несколько этапов: кому и как повысят

Украинцев в 2021-м ожидает еще несколько этапов повышения пенсий (от июля до декабря). Размер прибавки составит до 1650 грн (для тех, кто получает максимальную выплату).

Об этом говорится в утвержденном бюджете Пенсионного фонда Украины. Кроме перерасчета прожиточного минимума, также рост связан с гарантированными государством выплатами для тех, кто достиг 75-летия, а также повышением минимальной зарплаты.

В июле повысят выплаты пенсионерам, которым 75 лет, имеющих стаж 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин) – на 400 грн. Оно коснется 1 млн пенсионеров.

В июле будет увеличен прожиточный минимум. В Украине пересчитают все надбавки к пенсиям, все сверхурочные надбавки за стаж. Повышение составит от 85 до 850 грн;

В декабре планируется пересмотреть прожиточный минимум, что тоже приведет к увеличению пенсий на 80-800 грн. Кроме того, в результате повышения минималки, минимальная пенсия для тех, кто выполнил требования по стажу, увеличится с 2,4 до 2,6 тыс. грн.

Как уже писал OBOZREVATEL, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.