Украинцам объяснили, как не "влететь" на кредит, оформляя в банке платежную карту

Потребителям финансовых услуг необходимо всегда внимательно читать документы перед тем, как ставить под ними подпись, поскольку иногда даже анкета банка может стать кредитным договором. Это же касается договоров с финансовыми учреждениями.

Как информирует Лига.Money со ссылкой на сообщение Фонда гарантирования вкладов физических лиц, своей подписью человек соглашается с условиями, которые указаны в документе. А там могут быть прописаны не только права, но и обязанности, о которых можно даже не догадываться.

Например, при оформлении платежной карты клиент подписывает анкету-заявление клиента или договор на обслуживание с банком. В то же время, кроме обычной платежной карточки, он дополнительно получает еще и кредитную с лимитом 5 тыс. грн.

В анкете-заявлении человек ставит "галочку", что ознакомился с условиями и правилами обслуживания согласно договору, готов распечатать свой экземпляр с вебсайта банка. При этом обязывается следить за изменением условий обслуживания на вебсайте.

"Со временем вы могли перестать пользоваться платежной карточкой, однако не стали ее закрывать. В результате через несколько лет вы получили приглашение в суд, где узнали, что кредитный лимит в размере 5 тыс. грн перерос в долг 20 тыс. грн. Сумма состояла из процентов за пользование кредитом, пени и непосредственно тела кредита", – говорится в сообщении.

Почему такое может случиться

Особенность в том, что анкета клиента или договор присоединения приравниваются к кредитным договорам согласно Гражданскому кодексу. Однако даже в таких анкетах должны быть прописаны основные условия финансовой услуги. Если этой информации нет, финансовое учреждение нарушает права потребителя.

Таким образом, подписывая такую анкету или договор, в перспективе можно получить обязательства несмотря на то, что человек мог не полностью понять условия пользования кредитным лимитом. Поэтому важно внимательно читать документы перед подписанием, а также выполнять условия соглашений с финучреждениями.

Как избежать подобных ситуаций

Национальный банк советует обращать внимание на следующее:

обязательно узнать стоимость пользования кредитным лимитом. Эта информация должна быть указана в правилах и условиях, размещенных на сайте. Также финансовое учреждение обязано указывать в анкете-заявлении стоимость услуг, а в договоре присоединения - штрафы в случае просрочки; не стоит забывать, что условиями договора финансовое учреждение может получить право изменять в одностороннем порядке комиссии, тарифы, а также размер кредитного лимита. Однако, законодательство обязывает сообщать о соответствующих изменениях на веб-сайте за 30 дней до вступления их в действие; взять в банке паспорт потребительского кредита, в котором отражена стоимость и основные условия кредитного лимита. Банк обязан его выдавать в случае кредита больше минимальной зарплаты (сейчас это 6000 грн), иначе он нарушает Закон Украины "О потребительском кредитовании".

Как действовать в случае нарушения финучреждением прав потребителя

Для начала необходимо написать обращение на имя руководства банка-нарушителя или финкомпании. Если это не помогло, можно обратиться в Национальный банк несколькими способами:

через чат бот НБУ в Viber или Telegram;

через контакт-центр НБУ по телефону 0 800 505240;

заполнить онлайн-форму для обращений на сайте НБУ по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы все чаще сталкиваются с тем, что банковские учреждения могут внезапно заблокировать средства на их счетах и потребовать документы, подтверждающие источник доходов.