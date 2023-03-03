Украинцам обновили зарплаты: кто получает больше 30 тысяч

Средняя зарплата в Украине в 2022 году составила 14 857 грн. Что номинально на 6% выше показателя 2021 года, однако в реальном измерении на 12% ниже. В конце года же больше всего получали работники отрасли информация и телекоммуникации – в среднем 33 510 в месяц. Меньше всего – сферы почтовая и курьерская деятельность: в среднем 9 568 грн.

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Об этом свидетельствуют данные Госстата. Так:

в І квартале 2022 года средняя зарплата в Украине составила 14 620 грн;

во ІІ-м – 13 723 грн;

в ІІІ-м – 14 619 грн;

в IV-м – 16 477 грн.

"Средняя месячная зарплата по итогам 2022 составила 14 857 грн. Против 2021 года это +6% номинального роста, но в реальном измерении средние зарплаты сократились на 12%. В долларовом эквиваленте по среднегодовому официальному курсу (32,34 грн/долл) средняя зарплата сократилась до 459 дол. (минус 10,5% против 2021 года). Падение ощутимо, но это все еще больше уровня 2020 года", – прокомментировал данные Госстата глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Кто получает больше всех

В IV квартале 2022 года (октябрь-декабрь) самые высокие зарплаты были зафиксированы в отрасли информация и телекоммуникации – в среднем 33 510 в месяц. Далее идут:

финансовая и страховая деятельность – 30 231 грн;

авиационный транспорт – 28 736 грн;

промышленность – 23 467 грн;

сельское хозяйство – 23 105 грн.

Самые низкие зарплаты у работников сферы почтовая и курьерская деятельность – в среднем 9 568 грн. За ней следуют:

временное размещение и организация питания – 9 714 грн;

строительство – 10 269 грн;

операции с недвижимостью – 12 431 грн;

деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 13 144 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2023 году значительной части украинцев урежут зарплаты. О таких планах заявили 11% представителей малого бизнеса, опрошенных Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА). В то же время 28% сообщили о намерении повысить оплату труда своих сотрудников.

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