Украинцам обновили зарплаты: кто получает больше 30 тысяч
Средняя зарплата в Украине в 2022 году составила 14 857 грн. Что номинально на 6% выше показателя 2021 года, однако в реальном измерении на 12% ниже. В конце года же больше всего получали работники отрасли информация и телекоммуникации – в среднем 33 510 в месяц. Меньше всего – сферы почтовая и курьерская деятельность: в среднем 9 568 грн.
Об этом свидетельствуют данные Госстата. Так:
- в І квартале 2022 года средняя зарплата в Украине составила 14 620 грн;
- во ІІ-м – 13 723 грн;
- в ІІІ-м – 14 619 грн;
- в IV-м – 16 477 грн.
"Средняя месячная зарплата по итогам 2022 составила 14 857 грн. Против 2021 года это +6% номинального роста, но в реальном измерении средние зарплаты сократились на 12%. В долларовом эквиваленте по среднегодовому официальному курсу (32,34 грн/долл) средняя зарплата сократилась до 459 дол. (минус 10,5% против 2021 года). Падение ощутимо, но это все еще больше уровня 2020 года", – прокомментировал данные Госстата глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа").
Кто получает больше всех
В IV квартале 2022 года (октябрь-декабрь) самые высокие зарплаты были зафиксированы в отрасли информация и телекоммуникации – в среднем 33 510 в месяц. Далее идут:
- финансовая и страховая деятельность – 30 231 грн;
- авиационный транспорт – 28 736 грн;
- промышленность – 23 467 грн;
- сельское хозяйство – 23 105 грн.
Самые низкие зарплаты у работников сферы почтовая и курьерская деятельность – в среднем 9 568 грн. За ней следуют:
- временное размещение и организация питания – 9 714 грн;
- строительство – 10 269 грн;
- операции с недвижимостью – 12 431 грн;
- деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 13 144 грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2023 году значительной части украинцев урежут зарплаты. О таких планах заявили 11% представителей малого бизнеса, опрошенных Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА). В то же время 28% сообщили о намерении повысить оплату труда своих сотрудников.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!