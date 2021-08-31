Украинцам могут выплатить недополученную пенсию за умершего родственника: названы условия
В Украине члены семьи умершего пенсионера, которые проживали вместе с ним, могут подать заявление о выплате средств, которые тот не успел получить. Сделать это можно в течение шести месяцев с момента его смерти.
Также это касается нетрудоспособных членов семьи, находящихся на его иждивении. Об этом на Facebook сообщил "Пенсионный курьер".
В частности, такими лицами являются:
муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;
дети умершего кормильца, не достигшие 18 лет (или старше, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет);
муж (жена), а в случае их отсутствия – один из родителей, брат или сестра, дедушка или бабушка умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) не работают и заняты уходом за ребенком умершего кормильца до достижения им 8 лет.
В случае отсутствия таких членов семьи, или если они не обратятся за выплатой недополученной пенсии в течение шести месяцев, то выплата, которая принадлежала пенсионеру, войдет в состав наследства.
Напомним, в Украине половине будущих пенсионеров не хватит стажа для своевременного выхода на пенсию. Главная причина отсутствия необходимого стажа – неофициальная занятость. В частности, из всех застрахованных на сегодняшний день украинцев в среднем 53% женщин и 65,5% мужчин не будут иметь права на пенсию при достижении 60 лет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине с января до июля 2021-го средняя пенсия увеличилась всего на 200 грн. За этот же период пенсия судей выросла с 67,9 до 83,2 тыс. грн, или на 15,3 тыс. грн.
В стране около 3,3 млн человек, которые работают неофициально, не смогут получить пенсию в 60 лет. Им придется работать до 63 или 65 лет.