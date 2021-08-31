Украинцам могут выплатить недополученную пенсию за умершего родственника: названы условия

В Украине члены семьи умершего пенсионера, которые проживали вместе с ним, могут подать заявление о выплате средств, которые тот не успел получить. Сделать это можно в течение шести месяцев с момента его смерти.

Также это касается нетрудоспособных членов семьи, находящихся на его иждивении. Об этом на Facebook сообщил "Пенсионный курьер".

В частности, такими лицами являются:

муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети умершего кормильца, не достигшие 18 лет (или старше, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет);

муж (жена), а в случае их отсутствия – один из родителей, брат или сестра, дедушка или бабушка умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) не работают и заняты уходом за ребенком умершего кормильца до достижения им 8 лет.

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В случае отсутствия таких членов семьи, или если они не обратятся за выплатой недополученной пенсии в течение шести месяцев, то выплата, которая принадлежала пенсионеру, войдет в состав наследства.

Напомним, в Украине половине будущих пенсионеров не хватит стажа для своевременного выхода на пенсию. Главная причина отсутствия необходимого стажа – неофициальная занятость. В частности, из всех застрахованных на сегодняшний день украинцев в среднем 53% женщин и 65,5% мужчин не будут иметь права на пенсию при достижении 60 лет.

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