Украинцам масштабно пересчитали пенсии: назван главный показатель, от размера которого зависит будущая выплата

В Украине в марте провели перерасчет 10,5 млн пенсий. В среднем украинцы на заслуженном отдыхе получили прибавку в размере 579,1 грн. При этом в результате индексации украинцам пересчитали главный показатель: размер средней зарплаты, от которой зависит будущая выплата.

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Так, как отметили в Пенсионном фонде, украинцам считают пенсию исходя из средней зарплаты по стране. Соотношение собственной зарплаты к средней умножают на среднюю зарплату, стаж в годах и 1%. Полученная сумма – размер будущей пенсии. До перерасчета пенсии украинцев были рассчитаны исходя из средней зарплаты по стране в размере 6185 грн.

А уже с 1 марта 2023-го все пенсии пересчитали с новым размером средней зарплаты – 7405 грн. Это позволило повысить выплаты на 19,7%. Таким образом, это позволило частично компенсировать рост зарплат и цен в стране. Однако проблема остается: украинские пенсионеры больше всех пострадали от значительной инфляции.

Как узнать размер своей будущей пенсии?

Чтобы узнать размер своей будущей пенсии, соотношение собственной зарплаты у средней нужно умножить на 12157 (средняя зарплата за три года) и на 1%. К примеру, если ваша зарплата в два раза выше средней и у вас есть 35 лет стажа, вы можете претендовать на пенсию в размере около 8 509 грн. С минимальной зарплатой можно рассчитывать только на минимальную пенсию (2093 грн).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине увеличат пенсионный возраст для тех, кто не выполнил требования по стажу. В результате некоторым придется работать до 63 или 65 лет.

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