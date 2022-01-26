Украинцам до конца января нужно заплатить важный налог: кого касается

Через 2 дня наступает последний день уплаты (в январе) налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от полученных процентов по банковским счетам и депозитам. Т.е., физическим лицам и физлицам-предпринимателям, которые не относятся к I-III группам, нужно успеть до 28 января 2022 года.

О каких доходах идет речь

НДФЛ от полученных процентов по банковским счетам и депозитам облагается 2 вида доходов. Согласно Налоговому кодексу, это:

начисленные проценты на текущий или депозитный банковский счет;

начислены проценты на вклады члена кредитного союза.

Какая ставка налога на депозиты в 2022 году

Проценты по депозитам облагаются налогом по общей ставке 19,5%. В том числе:

налог на доходы – 18%;

военный сбор – 1,5%.

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Как рассчитывать сумму налога

Если сумма депозита – 10 000 грн, годовая процентная ставка – 10% годовых, а срок размещения – 1 год, то сумма налога к уплате составит 195 грн. Формула рассчета: (10 000 грн*10%)*19,5%.

Через год же вкладчику будет начислено 1 000 грн процентов (10 000 грн*10%). И после их налогообложения (195 грн) он получит 805 грн (1000 грн [минус] 195 грн).

Кто и когда платит налог на депозит

Согласно налоговому кодексу, проценты, полученные от банка за использование средств на счете (как депозитном, так и текущем) являются пассивным доходом. Следовательно, они не включается в доход физлиц-предпринимателей ("ФОПов"), которые являются плательщиками единого налога первой, второй и третьей групп.

НДФЛ с процентов по депозиту платит банк – в момент начисления процентов по депозиту на счет предпринимателя. Ежемесячно банк перечисляет общую сумму налога в бюджет Украины без указания:

конкретных фамилий вкладчиков;

величины удержанных процентов по каждому из них.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "ФОПы" ІІІ группы упрощенной системы налогообложения (объем дохода которых не превышает 1 167 размеров минимальной зарплаты, в 2021 году – 7 002 000 грн) должны до 9 февраля подать налоговые декларации за 2021 год. Сделать это можно онлайн. Однако перед этим стоит подготовить все необходимые документы.