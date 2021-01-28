Украинцам дадут по две пенсии: сколько получим со средней зарплатой

В Украине уже в 2021-м планируют принять закон о накопительных пенсиях. В результате при достижении пенсионного возраста можно будет получать две выплаты. При средней зарплате "вторая" пенсия составит около 1300 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Как утверждает Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев, в идеале, выходя на пенсию, вы получите минимум на 40% больше, чем вложили. При минимальной зарплате – это 141 120 грн, при средней – 281 400 грн. Если разбить эти выплаты на период с 60 до 80 лет, на месяц получается минимум 653 грн дополнительно, или 1300 грн при средней зарплате. Не много, но и тут не спешите радоваться.

В чем суть:

часть зарплаты (около 4%) будут забирать на специальный счет;

при выходе на пенсию с личного счета будут ежемесячно платить вторую пенсию;

деньгами будет управлять специальный фонд, его задача – приумножить сбережения и покрыть рост цен.

"В итоге люди получат столько же, сколько бы получили и без накопительной системы, И это еще в лучшем случае, – утверждает ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко. – ПФУ недополучит денег, значить, не сможет повышать пенсии на столько, как должен изначально. К тому же НПФ нужно грамотно инвестировать полученные деньги, чтобы их не съела инфляция и чтобы они перекрыли административные расходы. Ведь накопительная система дорогая в администрировании".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, согласно законопроекту о запуске второго уровня пенсионного накопления от "Слуги народа" (№2683) ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3% до 7% от зарплаты.

В Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа. Для примера, если сейчас выходить на заслуженный отдых, имея среднюю зарплату (около 10 тыс. грн), то размер пенсии составит всего 3,5 тыс. грн.