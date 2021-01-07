Украинцам через несколько месяцев резко повысят пенсии: кто получит больше всех

В Украине с марта проведут осовременивание (индексацию) пенсий примерно на 11%. При этом размер прибавки будет зависеть от зарплаты и стажа пенсионера. К примеру, те, кто зарабатывал в два раза больше, чем в среднем по стране, может рассчитывать на прибавку в размере более 700 грн. А со средней зарплатой повышение может составить около 300 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Осовременивание" пенсий для всех будет разным. Чем больше зарабатывали и дольше работали, тем выше будет осовременивание. Идея состоит в том, чтобы повышать размер средней зарплаты, которая учитывается в формуле расчета пенсий.

Итак, пенсии в Украине считаются по следующей формуле:

Средняя зарплата за последние три года (по стране) × соотношение собственной зарплаты к средней по стране × стаж в годах × 1%:

Дело в том, что первый показатель ежегодно устаревает. Зарплаты растут быстрее, чем повышают пенсии. Это приводит к тому, что "старые" пенсионеры с каждым годом становятся беднее, а "новые", которые с таким же уровнем зарплат и стажем выходят на заслуженный отдых, получают значительно больше.

Отметим, как уже писал OBOZREVATEL, повышение пенсий в марте должно составить около 11%. К примеру, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.