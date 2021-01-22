Украинцам через месяц пересчитают пенсии: кто получит на 11% больше и кого не коснется новшество

В Украине в марте начнут осовременивать пенсии примерно для 10 млн украинцев. Размер выплаты может увеличиться максимум на 11%. При этом часть выплат повысят менее значительно.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, во время осовременивания на 11% повысят расчетный размер средней зарплаты за три года, на основании которой считается пенсия. Однако при этом повышать будут только расчетный размер. То есть без учета надбавок за сверхстаж, доплат для отдельных категорий и т.д. Новшество не коснется:

тех, кто по формуле заработал на пенсию, размер которой меньше 11% от минимальной;

те, кто сейчас получает максимальную пенсию.

Почему на 11%?

Это связано с увеличением показателя средней зарплаты на 50% от инфляции за прошедших год и на 50% от темпов роста зарплаты за прошедшие три года.

Как будут повышать пенсию в 2021 году

С 1 января минимальная пенсия повысится с 2100 грн до 2400 грн.

С 1 марта – индексация пенсий. Ее параметры определят в феврале, поскольку индекс, на который повышать пенсию, считается 50% роста за предыдущий год заработной платы в стране и инфляции.

В апреле состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

В июле повысят выплаты пенсионерам 75 лет, имеющих стаж 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин) – на 400 грн. Это повышение коснется 1 млн пенсионеров.

В июле будет повышен прожиточный минимум. В Украине пересчитают все надбавки к пенсиям, все сверхурочные надбавки за стаж.

В декабре будет повышение прожиточного минимума, что тоже приведет к увеличению пенсий.

Как сообщал OBOZREVATEL: