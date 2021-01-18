Украинцам будут платить по две пенсии по новым правилам: кого коснется

В Украине в 2021 году хотят принять пенсионную реформу, в результате которой часть зарплаты обяжут откладывать на специальном счету. С него можно будет получать вторую пенсию после выхода на заслуженный отдых. Коснется это новшество тех, кто не достиг возраста либо 35, либо 50 лет.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, сейчас есть несколько проектов запуска накопительного уровня. Одни предлагают собирать взносы с тех, кто не достиг возраста 35 лет. Другие же хотят ввести накопительные пенсии для тех, кому еще не исполнилось 50 лет. Остальные украинцы (в том числе и действующие пенсионеры) будут получать те же выплаты, что и сейчас.

На государственные пенсии будут иметь право и те украинцы, которых коснется новая пенсионная реформа. Они будут иметь право на две выплаты: одну из государственного Пенсионного фонда, а вторую – из собственного накопительного счета.

Как рассказали OBOZREVATEL экс-министр соцполитики Андрей Рева и старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко, при планируемом властями размере взноса в 4% зарплаты, в лучшем случае вторая пенсия составит те же 4%. И это при условии, что накопительному фонду удастся приумножить собранные средства, чтобы погасить инфляцию и компенсировать расходы на администрирования.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.