Украинцам будут платить по две пенсии: каким будет размер второй выплаты

В Украине уже в 2021-м планируют внедрить накопительную пенсионную систему. В результате те украинцы, которые сейчас работают, будут откладывать часть своей зарплаты на личный счет. Размер второй выплаты в лучшем случае будет на 3% выше, чем отложенная сумма.

Это следует из заявления министра социальной политики Марины Лазебной. Как сообщает со ссылкой на слова министра издание Лига, глава Минсоца подсчитала: если бы с зарплаты в 15 тыс. грн откладывать 2% ежемесячно в течение 35 лет (еще 2% от работодателя), в сумме можно было бы накопить 400 тыс. грн.

"Если человек работает начиная от 25 до 60 лет, получает, примерно, 15 000 заработной платы и оплачивает 2% взносов в накопительную систему, на его счет ежемесячно будет начисляться по 300 грн. Дополнительно 300 грн или 2% взносов оплачивает работодатель. При этом, если доходность в среднем будет на 3% выше инфляции, к моменту выхода человека на пенсию, на счету получится сумма выше 400 000 грн", – сказала министр.

Предположим, что украинец с зарплатой в 15 тыс. грн откладывал на пенсию 35 лет. Всего он планирует прожить на заслуженном отдыхе 20 лет. В сумме, даже если сбережения увеличатся на 3%, на данный момент размер второй пенсии составил бы всего лишь около 1 тыс. грн.

Если при таких же условиях откладывать на пенсию 30 лет, то размер второй пенсии составил бы всего лишь 927 грн.

Старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко уверен, что при планируемом властями размере взноса в 4% зарплаты, в лучшем случае вторая пенсия составит те же 4%. И это при условии, что накопительному фонду удастся приумножить собранные средства, чтобы погасить инфляцию и компенсировать расходы на администрирования.

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