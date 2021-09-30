Украинца из-за вождения пьяным оштрафовали на полмиллиона. Его 12 раз лишали прав на 10 лет

Житель села Великие Богачки в Полтавской области Константин Писаренко обязан заплатить 551 тыс. грн штрафа за вождение автомобиля, скутера и мопеда в нетрезвом состоянии. Полиция 14 раз останавливала его в состоянии алкогольного опьянения, суд 12 раз лишил его прав на 10 лет и штрафовал. Однако это не останавливало украинца от повторных нарушений.

Как сообщает местное издание "Полтавщина", последний штраф Писаренко назначили 23 сентября (51 тыс. грн). Но такие штрафы, как показала практика, никак на украинца не влияют. Он с 2012-го управляет транспортными средствами пьяный. "Пауза" была только в течение трех лет – с 2014-го по 2017-й – тогда Писаренко сидел за преступление, связанное с наркотиками.

Ни один из штрафов водитель не выплатил. По закону за вождения в нетрезвом состоянии полагается только административное наказание – штраф и лишения прав. Уголовным преступление будет считаться только в том случае, если пьяный спровоцирует ДТП и будет пострадавший.

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Таким образом, Писаренко продолжает оставаться на свободе, штрафы не платит, а ездит без прав еще и пьяный. Автомобиль у него не конфисковали, потому что он ездил на чужой машине.

Как ранее писал OBOZREVATEL: