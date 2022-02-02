Из-за "достижений" Шмыгаля с зарплатами медиков могут закрыться сотни больниц: урезают ставки, следующий шаг – массовые увольнения

В Украине медицинские учреждения катастрофически недофинансированы. Обещанная минимальная зарплата для врача в 20 тыс. грн и для медсестры в 13 тыс. грн ситуацию только усугубила: теперь больницы вынуждены выкручиваться из положения, когда им не выделили достаточное финансирование, но обязали выполнять обещания власти.

Медики уже жалуются: им не подняли зарплаты, а урезали ставки. Официально в Минздраве признают, что повышение не смогут выполнить как минимум 260 больниц. Для них приготовили "оптимизацию". Даже относительно успешные больницы, которые получают от Нацслужбы здоровья максимальное финансирование, обещание "слуг" не осилят. Урезать расходы, чтобы обеспечить новые выплаты медикам, придется и им.

Как власти заставляют больницы поднимать зарплаты, но при этом не дают на это деньги и к чему это приведет, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Кабмин достиг "весомого результата", выполнил обещания президента Владимира Зеленского и поднял гарантированный размер зарплаты для врачей до 20 тыс., а для медсестер – до 13 тыс., отчитался премьер Денис Шмыгаль. Правда, политик при этом не добавил, что для финансирования такого повышения зарплат достаточный бюджет на медицину не выделили. Сумму действительно увеличили на 34 млрд. Но при потребности в размере 268 млрд грн (на уровне 5% ВВП) дадут всего 193 млрд.

В этой ситуации повышение зарплат приведет к еще большему кризису. Учитывая другие инициативы правительства, о которых уже писал OBOZREVATEL, вероятно, в Кабмине всерьез рассматривают вариант закрытия около 260 больниц (объединят округи, сократят финансирование тех медицинских учреждений, которые находятся в небольших населенных пунктах). Если закрыть 267 больниц и уволить 13% медицинского персонала – бюджета действительно может хватить.

По всей вероятности – к этому и приведет пиар властей. Они отчитаются о значительном росте зарплат медиков, а украинцы лишатся части медицинских учреждений (их закроют) и будут сутками ожидать очереди к специалистам, которых в условиях сокращения персонала больниц будет критически не хватать.

Уже сейчас медики по всей стране жалуются: вместо обещанного повышения зарплат им урезали ставки, зарабатывают они столько же, но теперь официально работают на 0,75 или даже 0,25 ставки. Но даже те врачи, которые остались на полном рабочем дне, вместо обещанных министром Виктором Ляшко и премьером Шмыгалем 20 тыс. грн получили всего 16.

"Массово людей переводят на 0,75 ставки в лучшем случае, в худшем – на 0,5. Есть даже случаи, когда переводили в одной стоматологической поликлинике на 0,25", – рассказывает представительница организации "Медицинское движение "Будь как Нина", медсестра из Львова Оксана Слободяна. Это утверждение также подтвердил и Глава Совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский.

По информации Минздрава, которая есть в распоряжении OBOZREVATEL, как минимум 267 больниц должны "оптимизировать расходы". Волна затронет всю страну. Во Львовской области таких учреждений 30, в Одесской – 20. Вероятно, их закроют в течение года. Дело в том, что уже с 2023-го НСЗУ будет выделять бюджет не по желанию самой больницы, а по ее роли в системе. И те, которые находятся в небольших районах, принимают небольшое количество пациентов, но при этом являются единственными медицинскими учреждениями на всю округу, могут быть закрыты.

Если внимательнее изучить бюджет на медицину в 2022-м, окажется, что для обещанного повышения зарплат придется сократить 13% медиков – 77 тыс. человек. И это во время пандемии, в ситуации, когда врачи и без того увольняются и уезжают в те страны, где могут рассчитывать на социальную защиту и достойную оплату труда.

Вот несколько фактов о бюджете:

в 2021-м Минздраву выделили 172,2 млрд грн, из них 128,7 млрд – на Программу медицинских гарантий от НСЗУ. В 2022-м бюджет действительно увеличили – до 196,8 млрд (и 157,3 млрд на НСЗУ соответственно). Однако этих средств не хватит для обещанного значительного роста зарплат медикам;

зарплаты врачам пообещали увеличить на 56%, медсестрам – на 34%. А бюджет на медицину подняли всего на 14% (эту сумму "съест" инфляция – подорожает коммуналка, расходные материалы, медикаменты, топливо и т.д).

Как же тогда Минфин вместе с Минздравом посчитали, что денег будет достаточно? Дело в том, что даже в своей презентации Кабмин предусмотрел повышение для 90 тыс. врачей и 200 тыс. медсестер (смотрите скриншот презентации). Но при этом, согласно данным НСЗУ, в Украине работает более 107 тыс. врачей и руководителей и 232 тыс. медсестер. И в самом НСЗУ открыто заявляют, что задача повысить зарплаты будет сложной, и частично ее удастся реализовать за счет оптимизации, правда, говорят об экономии на оборудовании, а не об увольнении персонала.

В целом же НСЗУ увеличили тарифы (деньги, которые получают медучреждения за предоставленные услуги) от 6 до 59%. Кубанский уверен, что такого роста тарифов (эти деньги за предоставленные населению услуги получает больница) на повышение зарплат медикам недостаточно. "Консультации ЛОРа, окулиста, гинеколога ранее стоили 49 грн, а на этот год – лишь 56 грн. Разве столько они стоят в частных клиниках?", – пояснил он.

Еще несколько фактов:

Специализированная и высокоспециализированная медицинская помощь – увеличение бюджета с 1,73 млрд грн, до 2 млрд грн. Если точно – рост на 344,8 млн грн или на +19,8%. При этом коммуналка подорожала на 23,2%.

Диагностика и лечение заболеваний с внедрением экспериментальных и новых медицинских технологий в учреждениях здравоохранения научно-исследовательских учреждений и высших учебных медицинских заведениях Министерства здравоохранения Украины – с 1,68 млрд грн до 3,02 млрд грн. Расходы развития (капиталка и оборудование) 700 млн грн.

В Украине минимальную гарантированную зарплату для врача действительно установили на уровне 20 тыс. грн при условии, что он работает полную ставку. Но эта цифра включает в себя налоги, которые вместо медиков выплачивают их работодатели. "На руки" суммы будут куда скромнее.

Так:

из 20 тыс. грн врачу нужно заплатить 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора – в результате можно получить 16,1 тыс. грн;

из 13,5 тыс. грн медсестре нужно заплатить те же налоги – "на руки" она получит от 10,8 тыс. грн.

Медики при этом отмечают: иногда при переводе на часть ставки они продолжают работать столько же, как и до такого перевода. В этой ситуации они имеют право обратиться с жалобой в инспекцию труда. По закону, в таком случае должны провести проверку в больнице, и если факт подтвердится – оштрафовать на 65 тыс. грн.

Хоть закон и защищает права, очень часто те, кто пытается добиться справедливости, попадают в "немилость" к работодателю и расплачиваются за свою активность. И пока политики зарабатывают себе рейтинги, обещая резкое повышение зарплат, часть украинских медиков вместо обещанных денег получает только разочарование из-за очередных невыполненных обещаний власти.

Такая "реформа" в медицине может закончится полным крахом. Получить медицинские услуги смогут только те, чьих доходов хватит на частные клиники. В то время как медики, и вся страна станут заложниками очередного "достижения" Кабмина Шмыгаля.