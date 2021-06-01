Украинских заробитчан зовут в Германию: кому платят по 140 тыс. и кто требуется
Накануне летнего сезона увеличилось количество вакансий для украинских заробитчан. В Германии, где традиционно одни из самых высоких зарплат среди стран ЕС, медсестрам из Украины предлагают до 180 тыс. грн в месяц, а сварщикам – до 140 тыс. грн.
Это следует из данных кадрового портала work.ua. Наибольшее количество вакансий для украинцев в Германии – для медсестер (или медбратов). Так, медсестра (медбрат) может рассчитывать на зарплату в размере 97-180 тыс. грн. Требования к такой вакансии:
квалификация медсестры (или медбрата), среднее медицинское образование;
опыт от двух лет;
знание немецкого языка (уровень В1).
Работать придется 35 часов в неделю, за работу на выходных и ночные смены платят отдельно. Электромонтажник в Германии может зарабатывать 110-115 тыс. грн. "Срочно требуются электромонтажники в Дюсельдорф, Кельн., Германия. Берем по полугодовым, воеводским визам, картам побуту, ЕС-документам, биометрии. Требование: опыт работы от 2 лет. Опыт командной работы, умение читать чертежи, активность и порядочность", – говорится в одном из объявлений.
Сварщик в Германии может зарабатывать 70-140 тыс. грн в месяц. Требования:
Опыт работы 135 методом от 5 лет.
Сварка на больших токах 280−300 А.
Подтверждающие документы сварщика, можно украинские, но приветствуется европейский сертификат. Получить можно в Харькове.
Подтверждение квалификации. Нужно стать тесты в Харькове. На тестах пластина 12мм, вертикальный шов снизу-вверх с обратным валиком, в три прохода.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Летом 2021-го для работы в Финляндию прибудут до 10 000 человек, в основном из Украины, России и Таиланда, несмотря на опасения, что среди местных жителей резко увеличится опасность распространения COVID-19.
В Польше 56% работодателей нанимают иностранцев, а 42% хотят, чтобы люди из других стран работали у них долгосрочно. Пандемия COVID-19 не сильно повлияла на количество привлеченных к работе украинцев.