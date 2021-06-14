Украинских заробитчан зовут в Чехию: сколько платят на складах и что предлагают

В Чехии увеличилось количество вакансий для украинских заробитчан. Разнорабочий и слесарь может рассчитывать на зарплату в размере около 65 тыс. грн.

Это следует из данных кадрового портала rabota.ua. Так, разнорабочий на склад (товары нужно складывать на паллеты), за каждую коробку может зарабатывать от 55 до 90 копеек, зависимо от веса. Ежемесячная зарплата, как говорится в объявлении, составляет от 47 до 65 тыс. грн.

Слесарь-инструментальщик в Чехии также может зарабатывать до 65 тыс. грн. При этом на такую вакансию рассмотрят кандидата, у которого есть опыт работы с штамповочным прессом. Среди других требований:

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знание чешского или английского;

внимательность и возможность следить за линией;

возможность пройти обучение на производстве.

Водитель грузовика может зарабатывать до 52 тыс. грн. Среди требований: удостоверение категории "В", "С", "E", знание ПК, удостоверение тракториста. Помимо зарплаты работодатель также обещает предоставить бесплатное проживание.

Стоит отметить, что вместе с ростом спроса на заробитчан также увеличилось и количество мошеннических объявлений. Украинцам предлагают высокооплачиваемую работу, однако до этого просят оплатить документы, оформление визы или обучение. Кроме того, недобросовестные компании указывают неправдивую информацию об условиях работы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, заробитчане перевели в Украину втрое больше денег, чем инвесторы за 2020 год. Фактически, переводы являются одним из главных источников пополнения валюты в стране.