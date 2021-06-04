Украинских заробитчан обманывают в Польше и "выкачивают" деньги: как не стать жертвой мошенников

По официальным данным, только в 2020 году Польша выдала украинцам 1 млн 800 тыс приглашений на работу. Но сколько всего наших граждан работают в соседнем государстве (в том числе нелегально) – сложно даже посчитать.

Трудоустроиться в Польше не настолько сложно, как, например, в Германии. Но и здесь на пути украинцев к работе появилось немало рисков. В частности, некоторые предприимчивые граждане за немалые деньги предлагают услуги посредников в таком трудоустройстве, но после оплаты работу так и не дают, или предлагают совсем не ту, о которой договаривались.

Как украинцам не попасться на удочку мошенников – узнавал OBOZREVATEL.

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Главная проблема трудоустройства в Польше заключается в том, что большинству украинцев сложно найти работодателя, который сделает для них приглашение на работу. Потому многие обращаются к фирмам-посредникам, которые продают такие документы. Это своеобразные фирмы-однодневки, основная деятельность которых – именно продажа приглашений. Когда же польские власти их на этом ловят и закрывают, выданные приглашения аннулируются. Если вы попали на границу с таким документом – вас уже не пропустят, а то и обвинят в попытке обмана властей. Кроме того, в Украине есть и компании, которые совсем не собираются давать вам работу в Польше, а просто "выкачивают" деньги.

"Главная проблема, что украинцы хотят все "здесь и сейчас", – говорит президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. – Это не их вина, ведь едут в Польшу они не ради удовольствия, а чтобы заработать денег и прокормить семью. Когда они не могут найти работодателя, находят объявления о продаже таких документов. Из-за чего часто остаются и без денег, и без документов".

Вариантов, как обмануть доверчивых граждан, у мошенников множество. Уже по приезде вам могут предложить совсем не ту вакансию, о которой договаривались, более низкую зарплату. Или же могут взять с вас деньги за трудоустройство еще в Украине, но по факту не трудоустроить.

Подобная история приключилась и с украинкой Натальей. С началом эпидемии коронавируса из-за карантинных ограничений у девушки начались проблемы с бизнесом. Долги росли. И чтобы как-то улучшить свое финансовое положение, Наталья приняла решение поехать на работу в Польшу. Поскольку раньше за границей она на работала, хотела трудоустроиться через одну из столичных фирм, которая обещала такую помощь. Но все пошло совсем не так, как ожидала девушка:

"Фирма взяла деньги за приглашение для открытия рабочей визы, немалые, 4 000 грн. Спасибо им за то, что визу мне таки открыли. Но чтобы предоставить мне работу, начали опять требовать деньги. Как оказалось, за несуществующие вакансии. Когда я отказалась, то угрожали, что по их приглашению я не смогу поехать в Польшу и найти работу сама".

"Хорошо, что мне удалось разоблачить их в Украине, если бы я поняла это в Польше, то осталась бы на улице без средств к существованию и работы, как многие, которые связались с этой фирмой", – рассказывает украинка.

Трудоустройство стоило Наталье вдвое больше денег, чем могло бы быть и немало нервов. Но история девушки сложилась хорошо: "По советам добрых людей я все-таки решила ехать в Польшу, по приглашению, которое мне сделала фирма, и искать работу. Обращалась к знакомым и незнакомым. Теперь живу и работаю в Варшаве".

Но рассчитывать на везение в таком вопросе не стоит. Лучше заранее обезопасить себя от неприятных ситуаций.

Чтобы не попасть на мошенников, нужно, прежде всего, ознакомиться с условиями труда в стране, в которую вы собираетесь отправиться. К примеру, для работы в Польше вам понадобится:

рабочая виза, которую открывают на 6 месяцев для обычной работы и на 9 для сезонной;

можно работать и по биометрическому паспорту, но не более 90 дней.

Если вам предлагают какой-то другой вариант – это уже должно насторожить.

Второй важный момент – это зарплата. Как рассказывает Воскобойник, украинские заробитчане могут рассчитывать в месяц на 2,5-3,5 тыс. злотых (от 18 до 30 тыс. грн). Если зарплату предлагают выше рыночной – это тоже повод насторожиться и дополнительно проверить такого посредника или работодателя.

Самый верный признак мошенничества при трудоустройстве – вам говорят заплатить за вакансию. На такие условия ни в коем случае соглашаться нельзя.

"Люди, которые ищут работу за границей, должны понимать, что во всем мире посредники, которые трудоустраивают людей, получают награду от работодателей, которые заказывают им поиск сотрудников, – говорит Воскобойник. – Если вам предлагают заплатить за подготовку визовых документов, за вакансию, за трудоустройство – вероятность, что это мошенники 99%. Если вы видите в объявлении условие, что нужно за что-то платить, лучше не обращаться к этому посреднику".

Заробитчанка Наталья в свою очередь советует, если вы решили трудоустроиться через фирму, узнайте информацию о ней от реальных клиентов. Ведь фирма, с которой она работала, пользовалась "липовыми" хвалебными отзывами в сети.

"Я бы посоветовала ехать только через знакомых, которые уже живут и работают в Польше", – добавила девушка. И самое главное, чтобы максимально обезопасить себя от мошенников, никогда не соглашайтесь на нелегальную работу, ведь вы будете абсолютно не защищены и не сможете ничего доказать, если вас захотят обмануть.

"Такая работа может привести к проблемам со здоровьем, или же вы можете даже лишиться жизни, – говорит Воскобойник. – Для работника без документов никто не будет создавать безопасное рабочее место. За таким человеком никто не будет смотреть. Зачем ему помогать и вообще, зачем ему платить зарплату, если юридически человека не существует на рабочем месте".

Украинцы много лет остаются лидерами среди нелегалов в Польше. По данным польских пограничников, за 2019-й год с нарушением законодательства в этой стране работали 14,7 тыс. человек, среди которых 13,3 тыс. – украинцы. И это только те, кого удалось выявить.

По мнению Воскобойника, украинцы часто нарушают трудовое законодательство за границей, ведь и в своей стране наши граждане часто работают также:

"Украинцы, которые работают нелегально, копируют модель поведения, которая характерна для них в Украине. По оценке бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, еще в его время нелегально в Украине работали 3 млн человек. Если люди работают нелегально в Украине, они не понимают, почему нельзя также работать в Польше или Чехии. Украинцы будут все больше легально работать за границей, если изменения будут происходить и у нас в стране".

В то же время Воскобойник отмечает и положительную тенденцию. Если еще в 2015 году плательщиками налогов в польский фонд социального страхования (а значит легальными работниками) были 170 тыс. украинцев, то по состоянию на декабрь 2020-го таких украинцев в Польше было уже 600 тыс.

В целом, если вы решили искать работу в Польше, старайтесь искать работодателя напрямую. Если есть необходимость воспользоваться услугами посредника – выбирайте компании, с которыми уже работал кто-то из знакомых, или о которых вы можете получить реальные отзывы. И самое главное – старайтесь найти легальную работу. Ведь в таком случае хоть вы и потеряете часть заработанных денег на налогах, но у вас будет гарантия того, что зарплату вам точно выплатят, а за условиями вашего труда будут следить.