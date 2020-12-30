Украинских заробитчан незаконно брали на работу через Польшу: компания получила огромный штраф

В Литве Государственная инспекция по труду оштрафовала вильнюсскую строительную компанию на 17 360 евро (604,7 тыс. грн) за нелегальное трудоустройство украинцев.

Как сообщает издание LRT, 20 украинцев были якобы трудоустроены в польских компаниях и отправлены в командировку в Литву на строительные работы. С начала этого года Госинспекция по труду при сотрудничестве с Государственной налоговой инспекцией, Службой расследования финансовых преступлений и польскими ведомствами проясняли ситуацию.

"Было установлено, что украинцы не были трудоустроены в польских компаниях, их командировки были фиктивными, а на стройплощадках в Вильнюсе они работали нелегально", – отметила инспекция.

Украинцы за январь-ноябрь 2020 года из-за рубежа перевели 11,026 млрд долларов. Это на 1,8% или на 196 млн долларов больше аналогичного прошлогоднего показателя.

НБУ учитывает в статистике как официальные, так и неофициальные каналы переводов. По неофициальным каналам в Украину поступило 4,3 млрд долларов. Это на 981 млн долларов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европейском Союзе спрос на украинских работников вырос на 40% за последние полгода. Польша, Германия и Чехия остаются самыми популярными странами среди украинцев, которые ищут работу за рубежом.