Украинские контрабандисты обвешались икрой и попытались провезти ее в Молдову

Украинцы пытались незаконно провезти в Молдову 154 банки икры. Контрабандистов было двое и они перевозили икру под одеждой.

По информации Госпогранслужбы, для этого они примотали груз к туловищу полиэтиленовой пленкой. По их словам, икру они везли дедушке, проживающем в Молдове.

"Но оценить вкусовые качества и полезные свойства икры лосося и горбуши дедушке не удастся, потому что предновогоднюю доставку сорвали на украинско-молдавской границе. Деликатес изъяли представители таможенной службы Молдавии", – говорится в сообщении.

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После этого контрабандисты отказались продолжать свое путешествие и вернулись на территорию Украины. О том, будут ли они каким-либо образом наказаны, в Госпогранслужбе не сообщили.

Ранее украинец пытался незаконно ввезти в страну из Польши почти 200 мобильных телефонов. Для этого он спрятал их под обшивку своего микроавтобуса.

Въехать в Украину с контрабандными гаджетами мужчина пытался через пункт пропуска "Шегини", сообщает Государственная пограничная служба. "Для прохождения контроля он выбрал "зеленый коридор", чем засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через границу. Однако это не сработало", – отмечают пограничники.

Телефоны были обнаружены под декоративной обшивкой потолка микроавтобуса. Всего в тайнике находилось 196 гаджетов:

83 мобильных телефона XIAOMI 11 Lite 5G;

113 мобильных телефонов XIAOMI Redmi Note 10S.

Ранее OBOZREVATEL сообащал, что на Прикарпатье действовала масштабная схема контрабанды леса. С начала 2021 года житель Ивано-Франковской области переправил за границу леса и лесоматериалов на более чем 2 млн грн. Ему грозит тюремное заключение сроком от 3 до 5 лет.

Чтобы легализовать незаконно срубленный лес, он скупал использованные товарно-транспортные накладные для их повторного использования. На основании этих накладных получал сертификат о происхождении древесины, необходимый для ее продажи за границу.