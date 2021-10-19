Украинка сообщила, что Пенсионный фонд отказывается выплачивать ей пенсию

Украинка, проживающая в Испании, рассказывает, что Пенсионный фонд Украины (ПФУ) отказывается выплачивать ей пенсию. Также она утверждает, что ПФУ препятствует ей в получении испанской пенсии.

Кроме того, согласно ее сообщению на странице Фонда в Facebook, ПФУ игнорирует ее письменные обращения. Без ответа остаются также звонки и электронные письма.

"Пенсионный фонд Украины не выплачивает мне пенсию с июня 2020 года и препятствует в получении испанской пенсии с марта 2020-го. А также не отвечает на мои звонки, е-мейлы и факсы. Письменные жалобы и вопросы, отправленные по почте, игнорируются. Я победила рак в последней стадии, но Пенсионный фонд меня добивает", – говорится в сообщении.

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Женщина утверждает, что обратилась с жалобой на действия ПФУ "в прокуратуру, Президенту и Национальное антикоррупционное бюро". Впрочем, по ее словам, добиваться какого-либо наказания для ПФУ она не намерена. Ее цель – "наконец, получить свои пенсии: украинскую и испанскую".

В Пенсионном фонде сообщили, что получать украинскую пенсию переехавшая в Испанию женщина может. Для этого ей необходимо "обратиться в местные пенсионные органы в Испании по обеспечению ей перевода пенсии".

При этом там напомнили о необходимости ежегодного предоставления специальной справки, подтверждающей, что женщина еще жива и, соответственно, нуждается в выплатах. Об условиях получения испанской пенсии в сообщении упомянуто не было.

Согласно новым правилам, в 2022-м огромная часть украинцев не сможет выйти на пенсию в 60 лет. Причина этого – введение гибкого коридора и привязка к стажу. Таким образом, часть граждан будет работать до 63 и 65 лет.

Не имеющие же 15 лет стажа украинцы, вовсе останутся без пенсий. Они смогут претендовать исключительно на социальную помощь, и то лишь в случае, если после 65 лет их доход будет меньше, чем прожиточный минимум.

Кроме того, согласно расчетам Министерства социальной политики, в 2022 году в 60 лет на пенсию смогут выйти лишь те, у кого стаж превышает 29 лет. Те же, у кого он составляет 19-29 лет, выйдут на пенсию в 63 года, а те, у кого он от 15 до 19 лет – в 65 лет.

Более того, уже в 2028-м только 55% украинцев сможет выйти на пенсию в 60 лет. Еще целых 40% будут работать до 63 лет, а 5% – до 65.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с 1 октября 2022 года для некоторых категорий украинских пенсионеров повысится минимальная пенсионная выплата – ее размер составит от 2500 до 3000 грн. Однако такое повышение будет внеплановым, поскольку не связано ни с индексаций пенсий, ни с плановыми показателями роста, предусмотренными государственным бюджетом.