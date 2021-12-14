Украинка чуть не лишилась 20 тыс. грн за один звонок: мошенники придумали новую аферу

Мошенники придумали новую схему "развода", из-за которой украинка чуть не лишилась 20 тыс. грн. Аферисты представились сотрудниками службы безопасности ПриватБанка и пригрозили якобы заблокировать счет, если клиентка не пройдет идентификацию. Для этого сказали девушке следовать их инструкциям.

Украинка называет причиной того, что зашла так далеко и положила трубку только на последнем этапе перевода средств, то, что преступники провели хорошую подготовительную работу и играли на ее страхе остаться без доступа к деньгам. Об этом написала в своем Facebook Анна Медведева.

Девушка объясняет, что 2 недели назад ей позвонили якобы из службы безопасности ПриватБанка и спросили, почему она не прошла идентификацию личности по счетам. Ей сказали, что должна была прийти SMS из банка с инструкцией.

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"Я спросила, кто он собственно такой и как я могу быть уверена, что он не мошенник. Он назвался, сказал, что разговор записывается, и сообщил мне, что чтобы пройти идентификацию, мне надо будет в любое время до 12 числа в любом банкомате повставлять все свои карты и провести какую-то операцию с физической картой, типа просмотра счета хватит. Вежливо попрощался. Я естественно на эту его просьбу забила и забыла", – рассказывает Медведева.

Уже спустя 2 недели Анне снова позвонили и представились сотрудниками службы безопасности. Как говорит девушка, собеседник назвался, сказал номер оператора и начал выяснять, почему процедура идентификации все еще не пройдена.

Мужчина настаивал на том, что оповещение от банка с инструкцией было отправлено и у него есть подтверждение, что сама клиентка точно его получила. Медведева говорит, что позвонивший говорил на очень грамотном украинском языке и использовал юридические формулировки.

"Я сказала, что первый раз слышу про идентификацию... Он сказал, что если не пройду идентификацию, мои счета будут заблокированы на 17 дней, на каждую карту будет наложен штраф в 452 грн, а для разблокировки мне нужно будет обратится в главный офис службы безопасности ПриватБанка в Днепре лично. И адрес в Днепре назвал", – передает Медведева.

После этого девушке предложили пройти идентификацию в телефонном режиме. Собеседник объяснил, что для этого клиентке нужно будет сообщить ему приблизительные остатки по счетам, а также сказать, когда были последние транзакции.

Анна говорит, что мужчина назвал ей все ее карты, однако не по номерам. Он сказал вид счета и карты. "То есть он знал мое ФИО, и какие у меня открыты карты. Меня спасло мое разгильдяйство, и то, что я забыла, что перебросила деньги со счета на счет и назвала не правильные суммы (возможно спасло).Он меня поблагодарил и сказал что переключит на менеджера по идентификации. И реально переключил", – отмечает украинка.

По ее словам, поиграла музыка, а после с ней начал говорить другой человек. Девушке сказали, что она указала неправильные данные при идентификации, а теперь таки придется идти к банкомату "совать" в него карты.

При этом так называемый оператор сказал, что процедуру нельзя провести на протяжении дня, а необходимо сразу же. Он сослался якобы на постановление Кабинета министров и сейчас может заблокировать счета на 17 дней. Мол, для разблокировки Анне придется лично обратится в центральный офис службы безопасности.

"Сказал, что я должна пройти личную идентификацию сейчас, потому, что он уже вошел в мой профиль чтобы провести ее в ручном режиме и начал процесс, и что он может сейчас либо заблокировать счета, если я ее не пройду, либо отметить ее пройденной, если я идентефицируюсь в банкомате. Сказал, что подходит не любой банкомат, а только с двумя направленными сверху и снизу камерами, и назвал такие такие банкоматы на Борщаговке", – добавила Медведева.

Девушку попросили вставить карту в названный банкомат, куда она и приехала, а позже ввести PIN-код, посмотреть остаток и достать карту. Со второй карты псевдооператор сказал, что для аутентификации нужно снять и тут же положить на свой счет деньги – 8 тыс. грн.

Девушка отказалась это делать, но собеседник заверил, что нужно снять два раза по 8 и 4 тыс. грн, так как у клиентки лимит снятия составляет 20 тыс. грн. "Я его послала еще раз и уточнила, что а как я могу быть уверенна в том, кто он такой, и попросила сказать мне что-то, что знаю только я и банк, например номер моей карты. Он назвался по имени фамилии, назвал свой номер, сказал, что звонок пишется, и что он не имеет права в телефонном режиме сообщать мне мои кодовые слова или номера карт", – говорит Анна.

Кроме того, аферист уточнил, что он не просит девушку куда-то переводить деньги или называть какую-то информацию, которую работники банка не должны просить назвать. Девушка говорит, что сумма для нее была ощутимой и все выглядело максимально подозрительно, поэтому она снова таки отказалась.

Псевдосотрудник банка перевел девушку на другого "оператора". "Мужчина попросил меня подойти к терминалу самообслуживания и положить деньги на мой счет назад. Терминала рядом не оказалось. Я ему еще нагнула, что его сотрудник отправил меня к не тому банкомату, где нет терминала, и чего-то еще сильнее напряглась (хотя куда уж сильнее). Он сказал мне адрес ближайшего терминала", – сказала девушка.

После этого она подошла к терминалу. Собеседник сказал Анне, что ей сейчас нужно вернуть вернуть деньги на свою карту, однако через транзитный счет. Девушка сказала, что такой карты нет. Мошенник сказал, что продиктует номер якобы ее счета и дал инструкции в банкомате выбрать опцию "пополнить карту другого банка". После этого девушка сразу же сбросила трубку.

В ПриватБанке Медведевой сказали, что она чуть не стала жертвой аферистов. "Все закончилось благополучно. Но мне не дает покоя мысль, откуда мошенники знали какие карты у меня открыты (номер и ФИО бьются по базе "ФОПов"). А еще мне не дает покоя мысль о том, насколько все было хорошо подготовлено и реалистично", – подытожила Анна.

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