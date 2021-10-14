Украина уже лишилась части ВВП из-за провала вакцинации: бездействие Кабмина переживут не все

В Украине из-за самого низкого в Европе процента вакцинированных от коронавируса (всего около 14,6%) в 2021 году ВВП уменьшиться на 0,5%. Такие оценки уже опубликовал в своем прогнозе МВФ – вместо ожидаемого роста экономики на 4%, ВВП увеличится всего на 3,5%.

Из-за бездействия Кабмина, слабых темпов иммунизации и отсутствия жестких ограничений в сутки умирают сотни украинцев (показатели летальности одни из худших в Европе). Вместе с этим страдает и экономика.

О том, как отсутствие эффективной вакцинации ударило по экономическим показателям Украины, читайте в материале OBOZREVATEL.

В последние дни в Украине ежесуточно фиксируют около 15 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Но ситуация будет обострятся и дальше. Как прогнозировал секретарь СНБО Алексей Данилов, пик эпидемии ожидается в конце октября и показатели будут еще на треть хуже, чем в прошлом году.

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Украинцы не получают прививок, да и соблюдение карантина практически не контролируется. Как следствие, правительство во главе с премьером Денисом Шмыгалем допустило худший сценарий – массовое заражение COVID-19, где выживают далеко не все.

Тогда как в странах ЕС уже вакцинировано около 50% населения, в Украине – лишь около 14%. В некоторых регионах не хватает пунктов вакцинации или самих препаратов для прививок.

"Когда Дельта наберет обороты, мы будем иметь не меньшее, а даже большее количество поражения наших граждан... Темпы вакцинации показывают, что мы не только приближаемся к странам третьего мира, мы такой страной фактически являемся", – возмутился врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

Ни Кабмин в целом, ни Минздрав, который несет за это ответственность, не проводят эффективную информационную кампанию. Украинцы боятся делать прививки и не понимают необходимость вакцинации. И в результате поплатятся за это все стороны.

По данным World Economic Outlook (прогноз развития экономики, который публикует МВФ), в Украине по итогам текущего года вместо 4% ВВП увеличится только на 3,5%. Тогда как в развитых странах уже полноценно может работать бизнес, растет потребление, сокращаются расходы на медицину и снижается уровень смертности, в Украине все происходит в точности до наоборот.

Денис Шмыгаль, как глава правительства, полностью провалил кампанию по вакцинации населения Украины. В то время как его коллеги из более развитых стран лично договаривались с производителями вакцин, добивались того, чтобы в их стране первые прививки получили как можно раньше, украинский премьер фактически бездействовал.

В сложившейся ситуации, когда всего 14% населения получили прививки, а новая вспышка эпидемии уже начала набирать обороты, умрут тысячи наших граждан. Хоть и с опозданием, но Кабмину все равно придется вводить локдаун. А это большой удар по и без того неокрепшей экономике.

Персональную ответственность за происходящее несет не только Шмыгаль, но и министр здравоохранения Виктор Ляшко. Их неэффективная работа приводит не только к росту смертности, но и к проблемам в экономике.

Как оказалось, компетентности правительства в вопросе вакцинации не хватило даже для того, чтобы Украина была на одном уровне со странами третьего мира. В Европе же мы оказались чуть ли не худшими. Например, даже в соседней Польше уровень иммунизации населения уже достиг 53%.

Если состав правительства не поменяется, то вполне вероятно, что Украина переживет очередной удар коронавируса и в следующем году. Похоже, Кабмин решил допустить, чтобы переболели все украинцы, а на смертность, кажется, просто закрывает глаза.