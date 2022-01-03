Украина попала в рейтинг самых доступных горнолыжных курортов Европы: на каком месте

Украина заняла вторую позицию в рейтинге самых дешевых стран для горнолыжного отдыха. Опередила наше государство лишь Венгрия. Там поездка на один из курортов стоит в среднем 69 фунтов стерлингов (2465 грн), в Украине – 73 фунта стерлингов (2607 грн). Данные указаны с учетом средней стоимость отеля в сутки и ценой поездки из Лондона.

Вслед за Украиной идет Болгария – 74 фунта стерлингов (2643 грн). Об этом приводит данные рейтинга The Travel Daily со ссылкой на LuxuryHotel.

В целом страны Восточной Европы доминируют по доступности цен горнолыжных курортов. Без учета Венгрии, Украины и Болгарии рейтинг выглядит таким образом:

Румыния – 76 фунтов стерлингов (2715 грн);

Словакия – 78 фунтов стерлингов (2786 грн);

Чехия – 80 фунтов стерлингов (2858 грн);

Видео дня

Польша – 84 фунта стерлингов (3000 грн);

Андорра – 95 фунтов стерлингов (3393 грн);

Греция – 107 фунтов стерлингов (3822 грн);

Словения – 113 фунтов стерлингов (4036 грн).

"На втором месте находится Украина, где лыжная поездка в эту восточноевропейскую страну стоит около 73 фунтов стерлингов на человека в обе стороны и одну ночь в отеле. Хотя это может быть не очень известное место для зимних видов спорта, в стране более 40 горнолыжных курортов с более чем 185 км лыжных трасс по всей стране. Здесь находится Буковель, крупнейший горнолыжный курорт в Восточной Европе, который каждую зиму принимает более миллиона посетителей", – говорится в сообщении издания.

Напомним, ранее Киев попал в рейтинг самых дешевых столиц Европы для покупки дома. Средняя цена – £81 566 (2,94 млн грн), стоимость покупки кв. м. в центре города – £1 494 (53,7 тыс. грн). Средняя арендная плата за 1-комнатную квартиру в центре столицы – £406 (14,6 тыс. грн). Киев – на восьмом месте в общем рейтинге.

Как ранее писал OBOZREVATEL, город Киев вошел в рейтинг городов, куда можно переехать для удаленной работы, чтобы сэкономить на расходах. В исследовании учитывалась стоимость еды, проезда, Wi-Fi, аренда жилья и др. В общем рейтинге украинская столица заняла 18 место.