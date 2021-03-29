Учителям пересчитают зарплаты: Шкарлет назвал дату

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что с 1 декабря зарплаты педагогов в Украине вырастут почти на 9%.

Отметим, что последний раз зарплаты педагогам повышали 1 января. Об этом сообщается на правительственном портале.

"Говоря об усилиях МОН для обеспечения гарантий на достойные условия труда педагогов, Сергей Шкарлет напомнил, что с 1 января 2021 года должностные оклады педагогов увеличен на 20%. С 1 декабря текущего года запланировано очередное повышение – еще почти на 9%", – говорится в сообщении.

Так, с 1 января и на период до отмены карантина введены доплаты в размере 20% от должностного оклада для медицинских работников учреждений образования.

Напомним, общая задолженность государственных угледобывающих предприятий по зарплатам за 2015-2020 года составляет 1 186,5 млн грн. В Минэнерго отметили, что за два месяца 2021-го государственными угледобывающими предприятиями начислено 1 308,3 млн грн заработной платы с начислениями. По состоянию на 22 марта 2021 года на выплату зарплаты направлено 526 млн грн, что составляет 40,2% от начисленной заработной платы.

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