У Шмыгаля усложнили получение денежной помощи ветеранам

Кабинет министров усложнил получение денежной помощи ветеранами войны в Украине в случае гибели, инвалидности, заболевания.

В частности, правительство расширило перечень оснований, по которым не смогут проводиться выплаты. Об этом свидетельствует проект постановления Кабмина о внесении изменений в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Назначение и выплата единовременного пособия не производится, если гибель или инвалидность военного является следствием:

совершения им преступления;

совершения им действий в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

умышленного причинения себе телесного повреждения или самоубийства;

представления ложных сведений для назначения пособия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с января 2020-го по январь 2021-го средняя пенсия судьи выросла с 45,8 до 67,9 тыс. грн. Выплаты военных за этот же период увеличились всего на 300 грн, а социальные пенсии подняли на 100 грн.