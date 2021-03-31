У Шмыгаля усложнили получение денежной помощи ветеранам

Роман Груша Личные финансы 14:21, 31.03.2021 Обновлено: 14:39, 31.03.2021

Кабинет министров усложнил получение денежной помощи ветеранами войны в Украине в случае гибели, инвалидности, заболевания.

В частности, правительство расширило перечень оснований, по которым не смогут проводиться выплаты. Об этом свидетельствует проект постановления Кабмина о внесении изменений в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Назначение и выплата единовременного пособия не производится, если гибель или инвалидность военного является следствием:

  • совершения им преступления;

  • совершения им действий в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

  • умышленного причинения себе телесного повреждения или самоубийства;

  • представления ложных сведений для назначения пособия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с января 2020-го по январь 2021-го средняя пенсия судьи выросла с 45,8 до 67,9 тыс. грн. Выплаты военных за этот же период увеличились всего на 300 грн, а социальные пенсии подняли на 100 грн.

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