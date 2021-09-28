Украинцам придется больше платить за такси: почему вырастут цены и что будет до конца года

За последние полгода цены на такси в Киеве и больших городах Украины уже существенно выросли, а в ближайшую неделю этот вид транспорта может подорожать еще в среднем на 5%. Эксперты рассказывают: подорожание вызвано совпадением ряда причин и оно может быть не последним в этом году.

Почему такси дорожает и чего ждать от цен в конечном итоге – узнавал OBOZREVATEL.

Для увеличения стоимости поездок на такси сейчас есть сразу пять причин, которые совпали во времени. Первая – недостаток машин, в частности, в Киеве: "Был локдаун. Часть автопарков в период весны-лета обанкротились. Банки позабирали у них автомобили. А сейчас кредиты на авто очень дорогие", – говорит глава Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк.

Видео дня

Вторая причина – дорожают сами автомобили, и новые и подержанные. Это – мировая тенденция. Дело в том, что производство автомобилей очень существенно падает. В частности, за 2020-й их выпустили на 16% меньше, чем годом ранее, а в 2021-м падение продолжается. Причина такой ситуации – дефицит микрочипов. Он, в свою очередь, вызван повышением спроса на компьютерную технику(ноутбуки, сервера) и санкциями США против Китая, которые заставили предприятия в этой стране запасаться чипами наперед.

Третья причина – недостаток водителей. "На рынок райд-хейлинга влияет сезонная динамика, – рассказывает руководитель направления по заказу поездок компании Bolt в Украине Сергей Павлик. – Летом количество водителей традиционно снижается. К тому же после отмены карантинных ограничений некоторые водители уехали на заработки в Европу, а активность пассажиров в то же время начала расти. В таком случае баланс спроса и предложения тоже может нарушаться".

Четвертая причина – рост стоимости топлива (в частности газа). И пятая – резкое похолодание.

Существенное изменение стоимости такси произошло еще в апреле, во время последнего локдауна, когда ограничили доступ к общественному транспорту, рассказывает Антонюк. Летом рост цен не был таким заметным, а сейчас деловая активность возобновилась и спрос превышает предложение.

Некоторые украинцы это уже прочувствовали. "Людоньки, что с такси происходит? Наконец наступил конец эпохи бедности?" – спрашивает на своей странице историк и публицист Александр Зинченко.

"Сегодня думал прокатиться после тяжелой тренировки. Посмотрели с жабой на цену. Пошел на метро", – отвечает ему в комментариях экс-советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Богданов.

У Антонюка для пользователей такси оптимистичного прогноза нет. В последующие недели цены опять вырастут: "Думаю, в течение следующих трех недель такси будет дорожать в среднем по 5% в неделю, – говорит Антонюк. – Водители не могут дотировать перевозки. Они не будут брать деньги из дома, чтобы заправлять, ремонтировать автомобиль и отвезти кого-то дешевле".

В свою очередь в компании Bolt отмечают, поездки могут дорожать, но могут и падать в цене под влиянием других факторов: "Цена на поездки будет зависеть от баланса спроса и предложения. – говорит представитель компании Павлик. – Например, когда спрос будет снижаться по причине локдауна или сезонного затишья, стоимость поездок будет меньшей. В формировании цены мы ориентируемся на европейский опыт. Мы видим, что у нас такие же цены на бензин, как в Европе, а платежеспособность более низкая, поэтому и тарифы на поездки у нас ниже. Однако уровень жизни в нашей стране растет, поэтому и цены со временем могут повышаться".

Пока к концу года Антонюк прогнозирует рост стоимости такси на дополнительные 10%. Но все будет зависеть от погодных условий. Если зима будет холодной, такси может подорожать более существенно. Но без подорожания, по его словам, они не смогут работать: "Подорожание идет для того, чтобы люди могли заработать. Если поездка для водителя будет выгодна – такси будет. Только это будет не выгодно – такси фактически не будет. Оно будет дешевое, но не будет машин".

В целом, плавное подорожание такси происходит регулярно, как и подорожание проезда на других видах транспорта. Но этот транспорт у нас не массовый, потому рост цен, как правило, вызывает возмущение только в периоды пикового спроса. Сами игроки рынка уменьшения количества клиентов из-за повышения цен вряд ли боятся, ведь понимают, что их услуги все равно будут нужны. А первые дни последнего апрельского локдауна продемонстрировали: часть граждан будут пользоваться такси, даже если цены повысят не только на 5-10%, а и вдвое или втрое.