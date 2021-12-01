Цены на огурцы в Украине взлетели на 25 гривен за день

В Украине цены на огурцы на рынках юга всего за день выросли в среднем на 22% из-за уменьшения предложений от фермеров. Так, на крупнейшем в стране фермерском оптовом рынке "Неждана" (Большие Копани, Херсонская область) огурцы подорожали с 35-55 до 50-60 грн/кг.

На оптовом рынке "Начало" в Одессе стоимость составляет 55-58 грн/кг. Об этом сообщает AgroTimes.

На уменьшение предложения продукции влияет сокращение светового дня и понижение температуры. Цены на кабачки также выросли – с 35 до 40 грн/кг.

Однако томаты продаются по довольно низкой цене. Круглые красные, желтые и розовые стоят 15-20 грн/кг, черные – 20-25 грн/кг.

Красный конусовидный перец в Больших Копанях стоит 25 грн/кг, красный кубовидный – 30-40 грн/кг. Баклажаны продают в среднем по 15-70 грн/кг.

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Цены на основные овощи "борщового" набора:

картофель – 5-7 грн/кг;

капуста – 7-8 грн/кг;

морковь – 5-7 грн/кг;

свекла – 6-10 грн/кг;

лук – 8-9 грн /кг.

Также на рынке продается сейчас много сортов капусты. Стоимость такова:

молодая капуста – 9-10 грн/кг;

красноголовая – 11 грн/кг;

цветная – 8 грн/кг;

пекинская – 8 грн/кг;

брокколи – 20 грн/кг;

савойская – 10 грн/кг;

брюссельская – 40-60 грн/кг;

романеско – 30 грн/кг;

кольраби – 15 грн/кг.

Тыква продается по 3 грн/кг, чеснок – 50-70 грн/кг. Яблоки уже можно купить за 6-8 грн/кг, груши – 15-30 грн/кг, виноград – 25-40 грн/кг.

В конце ноября Украина впервые в истории начала импортировать огурцы из России. Как объясняют специалисты, российский овощ весьма конкурентный по цене с украинским. И это несмотря на 10% импортную пошлину, которую платят импортеры.

"На данный момент предложение огурца украинского производства на рынке очень ограничено – лишь несколько комбинатов ведут отгрузки, поэтому цены на украинский огурец сравнительно высокие – 38-45 грн/кг. Соответственно, на этом фоне резко вырос импорт огурца из Турции, который доступен в среднем на 5-10 грн/кг дешевле", – заявил руководитель международных проектов Fruit-Inform Евгений Кузин.

Напомним, в Украине растут цены на свинину и падает спрос на продукт. Вторую неделю подряд стоимость повышается на 5%, но вскоре она может вырасти еще больше.

Также на 30% за год выросла цена на курятину, но подорожание продолжится. За последний год в связи с удорожанием украинцы стали есть меньше мяса.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что цена на сахар в Украине будет повышаться. По прогнозам, подорожание составит 10%. По состоянию на 1 декабря цена килограмма продукта в Киеве установилась на уровне 27 грн.