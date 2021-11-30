Цены на хлеб в Украине взлетят к Новому году – рекордный урожай ничего не изменит

Хлеб стал одним из рекордсменом по подорожанию среди продуктов в Украине – более чем на 15% за год. Несмотря на рекордные урожаи, продукт продолжит расти в цене, а к Новому году стоимость может подняться еще на 20%. Причина подорожания заключается в экспортной ориентации отрасли.

Как заявил глава ассоциации "Укрхлебпром" Александр Васильченко, хлеб – это важный социально значимый продукт, а к ценообразованию у государства должно быть особое отношение. Об этом он рассказал в ходе круглого стола по обсуждению ценовой ситуации на рынке муки, хлеба и хлебобулочных изделий, сообщила OBOZREVATEL пресс-служба Комитета ВР по вопросам экономического развития.

"Должен действовать фонд товарных интервенций для сглаживания рыночных колебаний цен на сырье. Должны быть отдельные цены для этой отрасли на газ и энергоносители. Государство могло бы немного унять свой налоговый аппетит по отношению к этому социально важному продукту: рентабельность производителя в буханке хлеба – не более 30-40 копеек, тогда как налоговая составляющая в стоимости буханки хлеба – около 1,2 грн", –сказал Васильченко.

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Как отметила руководитель подкомитета по вопросам регуляторной политики Анна Личман, рекордные урожаи зерна и зерновых культур не отражаются на том, чтобы у украинцев были справедливые цены на хлеб. Так, рост цен на зерно на международных рынках лишь подталкивает цену хлеба в Украине.

В то же время механизмы госконтроля за ценами и ценообразованием малоэффективны. Также участники круглого стола определили основные проблемы, которые стали ключевыми причинами подорожания муки и хлеба:

вопросы начисления и уплаты НДС по разным ставкам;

искривление показателей себестоимости и цен из-за несовершенных механизмов их декларирования;

отсутствие товарных интервенций для балансировки стоимости.

"Производители муки работают с минимальной рентабельностью. Если она хотя бы 3%, это будет за счастье. Но при условии действующего регулирования цен производители муки будут работать "в минус", – объясняет Родион Рыбчинский, представляющий союз "Мука Украины".

Представители разных отраслей указали, что у них есть предложения по созданию действенных рыночных механизмов для эффективной системы мониторинга и регулирования стоимости продукта. Эти предложения согласились рассмотреть в комитете.

Ранее сообщалось, что хлеб в Украине начнет дорожать уже в январе 2022 года. Но еще до Нового года стоимость может составить аж 40 грн за буханку. У экспертов разные прогнозы касательного того, насколько вырастет цена.

OBOZREVATEL ранее писал, что в Украине могут подорожать куриные яйца из-за проблем с птицефермами. Цены на электроэнергию в стране растут, некоторые предприятия сократили количество кур, а кто-то и вовсе закрылся. Так, украинцы будут платить до 40 грн за десяток яиц.