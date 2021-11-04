Цена зашкаливает: в Украине подорожала популярная крупа

В Украине резко подорожал рис. Сейчас его продают в среднем по 35-40 грн/кг. Хотя еще несколько месяцев назад он стоил около 27 грн/кг. Причина – высокие цены на энергоносители. В частности, на газ.

Согласно данным "Минфина", по самой высокой цене рис длинный продают в сети Metro – там он стоит целых 48,9 грн/кг. Дешевле всего (из проанализированных сетей) он в Auchan. Там за килограмм придется отдать 29,17 грн.

Дороже всех продает рис длинный пропаренный Varus – по 38,40 грн/кг. Дешевле всех – Metro: 26,8 грн/кг.

А вот круглый рис дороже всего обойдется в том же Metro. За кило отдать придется целых 46,9 грн. А девшевле всего – в Novus, там он по 34,99 грн/кг.

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В Украине существенно подорожало мясо. Так, по сравнению концом 2020 года, осенью 2021-го цены на куриное филе, говядину и свинину выросли на 25,5%, 18,8% и 7,4% соответственно. Дешевле, чем за 100 грн килограмм мяса теперь не купить.

В сентябре 2021 года цена за килограмм куриного филе составила 115,1 грн. А в декабре-2020 за него пришлось бы отдать около 90 грн. Подорожание составило более 25 грн.

За кило говядины в сентябре просили 172,04 грн, а в прошлом декабре – 144,82 грн. Подорожание – почти в 30 грн.

Свинина же в сентябре стоила 124,45 грн/кг, а в конце прошлого года – 115,86 грн/кг. Т.е., подорожала почти на десятку.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские свиноводы "сворачивают" производство. Результатом этого может стать исчезновение отечественной свинины с прилавков – и тогда стране придется завозить это мясо из-за границы в 100%-ом объеме.