Цена на важный для украинцев продукт взлетела в два раза: проводят расследование

В Украине средняя цена на сахар взлетела в два раза – с 14,94 до 28,69 грн за кг. Антимонопольный комитет (АМКУ) в таких действиях продавцов увидел признаки нарушений и проводит собственное расследование.

Об этом шла речь на заседании комитета Рады по вопросам экономического развития, сообщили в пресс-службе комитета. Сахар в Украине – социальный (важный) продукт, стоимость которого контролируют и Госпотребслужба, и АМКУ.

Наталья Петровская, представитель Ассоциацию ритейлеров Украины, заявляет: в магазинах и супермаркетах и так установлены минимальные наценки, которые практически не меняются. А вся причина скачка цен – рост оптовой стоимости.

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На самом же деле за год розничная цена на сахар выросла на 13,75 грн (до 28,69 грн за килограмм), в то же время оптовая цена увеличилась всего на 7,4 грн (до 17 грн за кг), поясняет представитель Госстата Игорь Вернер.

Замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий считает, что в прошлом году цены на сахар росли обосновано, был дефицит. Но сейчас причин для подорожания нет.

"В предыдущем маркетинговом году из-за неблагоприятных погодных условий наблюдалось существенное снижение производства сахара в Украине — это привело к его удорожанию. В этом году, исходя из статистики посевных площадей и роста урожайности, мы ожидаем увеличения производства", – пояснил Высоцкий.

Новый урожай поступит на рынок в декабре, то есть уже в следующем месяце стоимость сахара может стабилизироваться.

"Мы видим признаки нарушений, проводим расследование. АМКУ обнародует финальное решение, когда все обстоятельства будут изучены", – рассказала председатель Антимонопольного комитета Украины Ольга Песчанская.

Для сравнения: на Лондонской бирже сахар подорожал всего на 33%, а в Украине за тот же период – на 57%. Отметим, похожая ситуация произошла и подсолнечным маслом.

Тогда цены на мировых рынках подскочили, а после начали стабилизироваться. В Украине же после скачка снижение стоимости происходило в разы медленнее.

В развитых странах за действиями участников рынка следит Антимонопольный комитет. И если окажется, что компании нарушают нормы конкуренции, они платят огромные штрафы. Такие механизмы воздействия на бизнес есть и у Антимонопольного комитета Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине на фоне хорошего урожая стали снижаться закупочные цены на сырье для производства подсолнечного масла – теперь тонна подсолнечника стоит 18-19 тыс., а не 20 тыс. грн. Однако говорить о падении цен на сам продукт не приходится. Литр масла в рознице все равно стоит в среднем дороже 66 грн, и цена может подняться еще на 2-3%.