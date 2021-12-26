Цена на свеклу в Украине пробила психологическую отметку

На рынках и в магазинах Украины рекордно подорожала свекла. За месяц стоимость овоща выросла на 4 гривны – до 12-15 грн/кг. За год же свекла подорожала более, чем в 2 раза.

По информации agrotrend, на крупнейшем оптовом рынке на юге Украины за килограмм свеклы просят 12 грн. На западе страны на оптовом рынке овощ продают почти за 15 грн/кг. В столице же килограмм свеклы стоит в среднем 14 грн.

Аналитики отмечают: удорожание овоща является следствием ограниченного предложения на рынке. "Аграрии придерживают свеклу до весны, чтобы продать ее еще дороже", – объясняют они.

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По состоянию на 26 декабря в столичных супермаркетах цены на свеклу установились на уровне 14,6-15,9 грн/кг. Как показал мониторинг OBOZREVATEL, цены такие:

АТБ – 14,95 грн/кг;

"Сильпо" – 15,3 грн/кг;

Novus – 15,89 грн/кг;

Metro – 14,9 грн/кг;

Varus – 14,6 грн/кг.

За год в Украине больше всего подорожали подсолнечное масло, яйца и сахар

В 2021 году больше всего подорожали социально значимые продукты. В частности, яйца, подсолнечное масло и сахар.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитиками сервиса Zakaz.ua. В частности:

яйца подорожали более чем на 54%;

подсолнечное масло – на 35%;

сахар – на 34%.

Также подорожал хлеб. Год назад "Украинский" стоил 24 грн за буханку, а по состоянию на начало декабря 2021 года его стоимость выросла до 30 грн.

Цена батона поднялась с 17 до 22 грн за штуку – то есть он подорожал на 5 грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Министерстве экономики объяснили рост цен на продукты в Украине деятельностью развитых стран и "импортом инфляции из них". С деятельностью же украинского правительства, уверяют в ведомстве, подорожание не связано.