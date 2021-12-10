Три страны Евросоюза обогнали Украину по уровню безработицы

В октябре 2021 года безработица в странах ЕС составила 6,7%. Так, в Испании, Италии и Греции уровень составил аж до 15%. Для сравнения, даже в Украине во втором квартале уровень безработицы был 10,3% (данные Госстата).

Так, 14,3 млн мужчин и женщин в ЕС были безработными в октябре. Однако по сравнению с октябрем 2020-го безработица снизилась на 1,6 млн человек, свидетельствуют данные Евростата.

В октябре 2,9 миллионов людей до 25 лет были безработными. По сравнению с октябрем 2020 года безработица среди молодежи снизилась на 165 тыс. человек.

Очередная вспышка COVID-19 и меры, принятые для борьбы против вируса, вызвали резкое увеличение количества обращений за пособиями по безработице в ЕС. В то же время значительная часть тех, кто зарегистрировался в агентствах по по поиску работы, больше не активно искали работу, например, если им приходилось заботиться о своих детях. Это приводит к расхождению в количестве зарегистрированных безработных.

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Отметим, что с относительно высоким процентом безработных граждан можно выделить страны Северной Европы. Так, в Швеции уровень составил 8,7%, в Финляндии – 7,5%.

Страны Европейского союза с наименьшим уровнем безработицы:

Чехия (2,6%);

Нидерланды (2,9%);

Германия (3,3%);

Польша (3,4%).

Ранее сообщалось, что во всем мире женщины получают лишь около трети всех трудовых доходов – то есть их зарплаты в среднем в половину меньше, чем у мужчин. И это вовсе не означает, что женщины работают меньше. Ситуация практически не изменилось с 1990 года, несмотря на то, что с тех пор количество женщин с высшим образованием во многих странах превысило количество мужчин.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Международный валютный фонд (МВФ) ожидает очень слабого роста экономики Украины. По его прогнозу, валовой внутренний продукт Украины (ВВП) в 2021 году увеличится всего на 3,5%. Ранее МВФ ожидал, что ключевой экономический показатель вырастет на 4%, кроме того будут расти курс доллара и безработица.