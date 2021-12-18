Терминал ПриватБанка забрал 500 грн, но счет не пополнил: в банке на звонок не ответили

Терминал ПриватБанка забрал у клиента купюру номиналом в 500 грн, однако счет при этом не пополнил. Как оказалось, номер телефона клиента не привязан к карте, поэтому дозвониться к оператору так и не удалось.

Об этом клиент банка пожаловался на специализированном форуме "Минфин". "Терминал принял купюру 500 грн, но не защитал ее. Гарячая линия только для тех, у кого зарегистривонан финанасовый номер! Чтобы зарегистрировать этот номер, надо карточку вставить в терминал… А у меня нету карточки. Чтобы дождаться связи с реальным оператором, я прождал 26 минут, но никто вызов не принял", – пожаловался клиент.

Видео дня

В "Привате" при этом разъяснили: деньги можно вернуть, но для этого банку нужно убедиться, что средства перечисляли отправителю. При этом привязать свой мобильный номер телефона к счету можно бесплатно в течение 15 минут.

"Для осуществления возврата нам необходимо убедиться, что средства перечисляются именно отправителю, поэтому возврат возможен на вашу карту в банке. Оформление бесплатное и не занимает более 15 минут", – отметили в банке.

Таких жалоб – десятки. В самом "Привате" поясняют: необходимо сразу обращаться на горячую линию банка. Дальше есть несколько вариантов:

если сбой зафиксирован, деньги могут начислять в течение ближайших часов;

если же сбой сразу установить не удалось, то придется проводить инкассацию – пересчитывать все средства, которые находятся в терминале.

Как писал OBOZREVATEL, некоторые банкоматы ПриватБанка списывают с карт деньги, но при этом наличку не выдают. Такая проблема может произойти по целому ряду причин:

Замялась купюра и произошел сбой. Это самая простая проблема. В таком случае деньги могут вернуть в тот же день.

Техническую причину не обнаружили, но банкомат все равно "ошибся". В таком случае нужно обратиться в банк с заявлением, проведут инкассацию банкомата, пересчитают деньги и если там действительно имеются "лишние", их возместят.

Мошенники. Они устанавливают на банкоматах специальные клейкие ленты, которые "захватывают" часть налички. И если речь идет о небольшой сумме, то пропасть могут все деньги. В таком случае нужно позвонить оператору и проверить, нет ли на окне выдачи средств посторонних предметов.

В любом случае банки рекомендуют пересчитывать деньги у банкомата так, чтобы их было видно на камеру. Такая видеофиксация может существенно упростить получение компенсации от банка.