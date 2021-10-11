Теплицам не хватает газа – украинцам грозит запредельное подорожание овощей

Зимой и весной 2022-го в Украине может произойти резкое подорожание тепличных овощей. Причин существует несколько, одна из основных – рост цен на газ в Европе. Интересно, что стоимость тепличных овощей начала расти уже сейчас. Не исключается обновление ценовых рекордов помидоров, перца и огурцов уже до нового года.

Как объяснил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак, из-за дорогого газа уже пострадали теплицы в Германии, Польше, Великобритании, Нидерландах. Об этом говорится в материале Еast-fruit.

"Таким образом, цены на овощи уже растут повсеместно, поэтому импорт из сравнительно теплых стран, таких как Турция, Марокко, Египет, Узбекистан, Израиль резко подорожает, даже без учета роста стоимости перевозок", – отметил специалист. При этом в последние годы Украина активно наращивала импорт тепличных овощей, а это в свою очередь позволяло удерживать цены на сравнительно низком уровне.

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Среди причин подорожания также отмечают:

резкий рост стоимости импортных тепличных овощей из-за подорожания международных перевозок;

резкий рост стоимости материально-технических ресурсов (удобрения и средства защиты растений);

рост расходов на рабочую силу;

выход из производства наименее эффективных теплиц.

Самым главным поставщиком является Турция, на которую за первые 7 месяцев 2021-го пришлось 86% всего импорта. Второй идет Польша – 4%.

Как видим, оба государства ввезли в Украину 90% всех импортных тепличных овощей. Кстати, Турция при этом нарастила поставки на 36%.

Напомним, цена газа в Европе снова растет. Биржевая стоимость голубого топлива "откатилась" почти вдвое – с $1950 до $1000 за тыс. куб. м. Но аналитики сразу предупредили: это еще не конец энергокризиса. В ЕС будут расследовать ситуацию, а украинцам угрожает рост цен буквально на все товары.

Отметим, в Украине в сентябре подорожал целый ряд продуктов. В частности, цены на яйца выросли на 8% и составляют примерно 35,20 грн за десяток, молоко – на 1%, до 33,80 грн/л. Подорожало в сентябре и мясо: курятина – на 6% (средняя цена – 105 грн/кг), свинина – на 4% (122,20 грн/кг) и говядина – на 12% (около 179,50 грн/кг).

Цены на вышеуказанные продукты продолжат расти:

свинина и говядина – на 3-5%;

курятина – 5-7%;

яйца – 10-12%;

молоко – 2-3%.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на хлебобулочные изделия в Украине вырастут на 10-25%. Главная причина – серьезное подорожание газа и электричества. Сейчас цена на пшенично-ржаной хлеб, весом 0,7 кг, составляет 16,44-19,67 грн – в зависимости от вида изделия и места производства. Соответственно, уже в ближайшем будущем такая буханка будет стоить около 20,55-24,59 грн.