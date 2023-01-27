Суд отказался возвращать арестованные деньги задержанному на взятке чиновнику-железнодорожнику: какая сумма

Задержанный на взятке замначальника дистанции пути "Львовской железной дороги" Владимир Процик не смог добиться снятие ареста с изъятых во время обысков денег. В судебном порядке он пытался доказать, что они принадлежат его жене, а не ему, но Железнодорожный районный суд Львова отказался их возвращать.

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Об этом говорится в соответствующем определении суда. "Учитывая то, что на время рассмотрения ходатайства ... никоим образом не было доказано, что в дальнейшем применении этой меры отпала потребность или арест наложен необоснованно, а, следовательно, цель ареста, а также основания для наложения такого ареста продолжают существовать, в ходатайстве следует отказать", – говорится в нем.

Что предшествовало

Процик был задержан по подозрению в получении взятки 12 апреля 2022 года, сообщают "Наші гроші Львів". Отмечается: по версии следствия, он потребовал 24 тыс. грн за беспрепятственный отпуск отработанной щебеночной смеси, находящейся на балансе железной дороги.

"Железнодорожника задержали, когда он брал вторую часть взятки. В тот же день "Укрзалізниця" уволила Процика, но впоследствии отменила свой же приказ и восстановила его в должности заместителя начальника дистанции пути", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, рамках досудебного расследования суд наложил арест на изъятые у Процика деньги. В частности, на:

90 700 грн;

10 злотых;

150 евро;

15 239 долларов.

Тот же, в свою очередь, в начале 2023 года подал ходатайство с просьбой снять арест с этих денег. "Процик заявил, что деньги принадлежат его жене, и большинство из них было у нее на депозите еще до брака. По его словам, после начала полномасштабной войны они с женой решили хранить часть денег не дома, а в его служебном кабинете и в машине. А сейчас якобы эти деньги нужны жене, чтобы рассчитаться за операцию", – рассказывают аналитики.

Тем не менее, отмечается, прокурор возразил против снятия ареста с денег – заявив об отсутствии доказательств, что они принадлежат супруге Процика. Его поддержал и суд – отказав Процику в удовлетворении ходатайства.

"В тот же день Железнодорожный районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. И отстранил Владимира Процика от должности на два месяца", – резюмировали аналитики.

При этом они напомнили: согласно декларации о доходах Процика за 2019 год, у его жены было в банке всего 7 тыс. долларов. Сам же он "декларировал ссуду с 2014 года – 352 тыс. грн".

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем мэра одного из городов на Одесщине и депутата местного совета поймали на взятке. Чиновники требовали 100 тыс. долларов за "решение" вопроса о выделении в аренду земельного участка.