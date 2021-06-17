Субсидии в Украине будут назначать по-новому: что делать, если в квартире прописан безработный сын

Семья из двух украинцев, если в их квартире или доме прописан и не живет безработный сын (внук), все равно может получить субсидию. Для этого им нужно пройти обследование материально-бытовых условий.

Об этом на своей странице в Telegram сообщило Министерство социальной политики. В ведомстве отметили, что с 1 мая в стране действуют новые правила предоставления помощи на оплату коммуналки.

Чтобы в таком случае получить субсидию нужен акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства и/или официальные документы, которые подтвердят, что член семьи не живет по месту прописки.

В таком случае субсидию можно получить без дополнительных документов. Если вторая часть жилья находится в совместной собственности, получена по наследству или находится в селе, на субсидию это не влияет.

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Недвижимость на неподконтрольной территории также не учитывается при назначении субсидий. Украинец, у которого остался дом или квартира, например, в Донецке или Крыму, может без проблем получить субсидию на жилье, которое находится на подконтрольной территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров ужесточил требования к доходам украинцев для предоставления жилищных субсидий. В частности, теперь при назначении госпомощи будут учитываться средства от депозитов и дивиденды от ценных бумаг.