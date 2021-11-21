В Украине 90% икры из Instagram – фальсификат: эксперты провели эксперимент

В Украине 90% икры, которая реализуется в сети Instagram, является подделкой. Химические добавки, которые присутствуют в фальсифицированном продукте, могут стать причиной отравлений или аллергий. В качестве эксперимента эксперты провели закупку сомнительной продукции из сети.

Ответственный продавец качественного продукта не будет пересылать икру по почте. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"То, что вы видите в Instagram – это на 90% подделанная икра. Эти странички даже не открывайте", – заявил он.

Как рассказал Несмиянов, Союз потребителей провел эксперимент: позвонил на номер, указанный в объявлении в социальной сети, и заявил, что якобы купил у них продукт и тот оказался подделкой.

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"Мы сказали: икра ваша подделанная, как я могу вернуть свои деньги? После этого нас сбрасывают и блокируют", – рассказал эксперт.

По его словам, "условный возврат товара перед покупкой" является одним из доступных способов узнать, какой именно товар продают – фальсифицированный или качественный.

Несмиянов также сообщил, что икру запрещено отправлять почтой,поскольку она относится к скоропортящимся продуктам. Если продавец обещает такую доставку, это также может говорить о том, что речь идет о фальсификате.

"Согласно закону "О почтовой связи", пересылать пищевые продукты, которые хранятся меньше, чем 10 дней, нельзя. Поэтому уважающий себя поставщик никогда таким заниматься не будет", – подчеркнул он.

По словам Несмиянова, наиболее явные признаки фальсификата икры – это слишком крупные икринки, резкий "химический" запах, нехарактерный цвет продукта, а также слишком привлекательная цена.

"Ежегодно одна и та же история – обманывают, обманывают и обманывают. И люди берут. На базарах продают настоящие банки из-под икры, сделанные под Российскую Федерацию. Черную продают по 200-250 гривен за баночку, красную до 200 гривен за баночку. Это белковая икра, которая стоит 28 гривен", – посетовал он.

Эксперт допустил, что ряд покупателей готовы покупать фальсификат икры только потому, что никогда не пробовали настоящий продукт.

Несмиянов заверил, что наиболее приемлемая площадка для приобретения икры – обычные оффлайн-магазины. Там можно не только хорошенько рассмотреть товар перед покупкой, но и вернуть деньги, если он окажется поддельным.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, к каким уловкам прибегают продавцы курятины. В частности, в продукт добавляют специальное вещество для удержания воды.