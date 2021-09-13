"Слуги народа" хотят разрешить продажу украинского леса за границу: под угрозой сотни рабочих мест и Карпаты

В Украине хотят отменить мораторий на экспорт леса-кругляка. В результате под угрозой окажутся мебельная и деревообрабатывающая отрасли, которые дают 200 тыс. рабочих мест, украинские Карпаты "полысеют", а экономика потеряет по разным оценкам десятки миллиардов долларов.

Законопроект о "потере леса" разработали "Слуги народа", идею поддержали в Кабмине. О том, кто и зачем лоббирует отмену моратория и к чему это приведет, читайте в материале OBOZREVATEL.

"Слуги народа" готовятся отменить мораторий на экспорт леса-кругляка из Украины, соответствующий документ под номером 4197-д уже поддержал профильный комитет Рады. Главная причина – требования со стороны ЕС. Якобы запрет нарушает действующее соглашение об Ассоциации с Евросоюзом, хотя на самом деле это далеко не так.

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И вот почему. Европейская комиссия еще с момента введения моратория на экспорт леса (а это 2005-й) была недовольна инициативой Украины. В 2015-м нардепы продлили запрет, но прописали его так, что главная его причина – защита не экологии и природных ресурсов, а экономики. И вот эту формулировку Арбитраж после иска Еврокомиссии признал неправомерной.

Но само право Украины защищать свои природные ресурсы никто не опроверг. "Арбитраж признал право Украины вводить запрет на экспорт леса. Это главное. Закон от 2015 года нужно переписать в консультации с международными партнерами. Сейчас в нем сделан большой акцент на защите отечественного производителя, поэтому его и признали таким, который не соответствует Соглашению об Ассоциации", – пояснили в Кабмине еще в декабре прошлого года.

Но вместо того, чтобы переписать мораторий, "Слуги народа" по какой-то причине решили вовсе снять запрет в угоду европейским партнерам и отдельным бизнесменам.

под угрозой может оказаться деревообрабатывающая и мебельная отрасли (могут столкнутся с дефицитом древесины), а это 200 тыс. рабочих мест;

ускорение вырубки лесов может усугубить экологическую ситуацию;

Украина рискует потерять свой шанс наладить современное производство и вместо того, чтобы продавать за границу уже готовую мебель (а это совсем другие выручки, больше рабочих мест, технологии и дизайн), поставлять сырье для производителей в других странах.

Государства ЕС как никто заинтересован, чтобы Украина продолжала экспортировать свой лес без каких-либо мораториев. Крупные заводы, мебельное производство открывают в Польше, Германии и даже Румынии, а вот сырье для изготовления этой мебели могут вести из украинских лесов. А затем этот же материал возвращают в Украину, но уже в виде готовой мебели и по цене в десятки раз выше сырья.

Если бы Украина не отправляла лес-кругляк за границу, а сама его перерабатывала, создавала готовую продукцию, это бы дало возможность выйти из статуса сырьевого государства и перейти в разряд развитых стран-производителей.

"Это неправильный шаг, который делает правительство и Рада. Этого нельзя делать, я буду голосовать против. Давайте не будем замалчивать главную тему – отменой моратория на лес-кругляк мы фактически себя ставим сырьевой экономикой. Я бы хотел, чтобы мы не замалчивали эту тему. Да, вы сегодня отменяете мораторий на экспорт леса-кругляка. Вот такой у нас экономический курс", – заявил нардеп Александр Колтунович.

"Лес наш, и это доказано судом... По отношению премьеров к экспорту леса можно сказать, чьи интересы они отстаивали: международных компаний или государства", – рассказал один из авторов ограничения экс-нардеп Николай Томенко в комментарии OBOZREVATEL.

Если в Украине полностью снять мораторий на экспорт леса, древесины может не хватить для украинских производителей, а лес будут рубить с новыми темпами. По разным оценкам, деревьев при активной вырубке может хватить на 10-30 лет. После – страна фактически останется без своих "легких".

И если вспомнить, о каких суммах идет речь, станет понятно, зачем идут на такое "новшество". Так, премьер-министр Денис Шмыгаль во время презентации аудита страны заявил, что только на лесах, развитии собственной деревообрабатывающей промышленности Украина может заработать около 40 млрд долларов. При этом внешние кредиты, взятые за все годы независимости, составляют около 42 млрд долларов.

Если не запрещать экспорт сырья и не способствовать развитию собственного производства с добавленной стоимостью, Украина рискует остаться сырьевым придатком развитых стран, который всегда будет нуждаться в дешевых кредитах от ЕС, МВФ и США.

И судя по тому, какое решение примут "Слуги народа" в вопросе экспорта леса, можно говорить об общей политике власти. Или Украина развивает собственное производство и учится жить без внешних дотаций, или же мы продолжаем выполнять рекомендации кредиторов, даже если они приносят больше вреда, чем пользы.