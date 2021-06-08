В Украине повысят пенсионный возраст: зачем это нужно и кому придется работать до 65 лет

Депутаты от "Слуги народа" во главе с председателем профильного комитета Рады Галиной Третьяковой зарегистрировали законопроект о повышении пенсионного возраста. Эту необходимость подтверждает большинство экспертов. И хоть такой шаг, очевидно, не вызовет одобрения со стороны граждан, он был вопросом времени. По такому пути пошло большинство стран Европы.

Как и почему в Украине могут изменить правила выхода на пенсию и кого они коснутся, читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине последний раз общий пенсионный возраст пересматривали 10 лет назад. Ежегодно возраст выхода на заслуженный отдых для женщин повышали на полгода. В результате женщины и мужчины (если хватает стажа) могут рассчитывать на выплаты с 60 лет.

Теперь же ряд "слуг" предложил пересмотреть правила и постепенно повышать планку. Если новшество поддержат, украинцам придется работать до 61 года. Но даже после этого пенсионный возраст в соседних странах будет значительно выше.

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Об этом говорится и в законопроекте №5566. "Сейчас есть много стран, в которых законодательство устанавливает возраст для выхода на пенсию не менее 65 лет. Это было по-другому несколько лет назад. Примером являются Бельгия, Дания, Финляндия, Австрия, Швеция, Швейцария, Испания и Великобритания. Во многих странах пенсионный возраст постепенно увеличивают до 67 лет", – отмечается в документе.

Право вовремя получить выплату привязали к стажу еще в 2017 году. И если стажа не хватает, придется работать до 63 или 65 лет. И уже в 2027-м 45% украинцев в возрасте 60 лет пенсию не получат. Пока такое новшество коснется небольшого количества украинцев, рассказывает OBOZREVATEL старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.

Январь 2022 года. Требования по стажу увеличатся на 12 месяцев. Все, кто не выполнит условия, должны будут работать до 63 или 65 лет:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 29 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 19 до 29 лет стажа;

в 65 лет выйдут на пенсию те, у кого от 15 до 19 лет стажа.

Стоит отметить, что стаж начали жестко учитывать только с начала 2000-х, до этого трудовые книжки могли лежать на неработающих предприятиях, а стаж учитывался.

Январь 2023-го. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь как минимум 30 лет стажа. Уже это требование не смогут выполнить ощутимое количество украинцев, отмечает Ткаченко. Постепенно число тех, кто вынужденно работает до 63 и 65 лет, будет расти:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 30 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 20 до 30 лет стажа;

в 65 лет выйдут на пенсию те, у кого от 15 до 20 лет стажа.

Январь 2024-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 31 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 21 до 31 года стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 21 года стажа.

Январь 2025-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 32 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 22 до 32 лет стажа;

в 65 лет выйдут на пенсию те, у кого от 15 до 22 лет стажа.

Январь 2026-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 33 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 23 до 33 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 23 лет стажа.

Январь 2027-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 34 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 24 до 34 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 24 лет стажа.

Январь 2028-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 35 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 25 до 35 лет стажа;

в 65 лет выйдут на пенсию те, у кого от 15 до 25 лет стажа.

Несколько лет назад МВФ настаивал на повышении пенсионного возраста для украинцев. Логика в этом предложении есть, ведь налоги работающих не покрывают расходы на обеспечение выплат. Пенсионный возраст в Украине один из самых низких в Европе, ранее даже соседние Россия и Беларусь решились на ужесточение правил. В свою очередь ООН еще восемь лет назад рекомендовала странам постепенно повышать возраст выхода на пенсию до 65 лет.

Причины:

продолжительность жизни растет во всех странах;

украинцы, которые достигли 60-летия, все еще остаются работоспособными и могут продолжать строить карьеру;

рождаемость падает во всех развитых и развивающихся странах, людей, которые младше 60 лет, становится все меньше;

повышение пенсионного возраста позволяет сокращать число пенсионеров.

В Украине еще в 1959 году проживало всего лишь 11% украинцев старше 60 лет. В 2001-м, когда первый и последний раз проводилась перепись населения, оказалось, что пенсионеров по возрасту в Украину уже около 21%. В Институте демографии и социальных исследований при Национальной академии наук посчитали, что в 2036 году украинцев старше 60 лет будет как минимум 28%.

Как рассказал экс-министр соцполитики Андрей Рева, сейчас есть и другие возможности для улучшения соотношения работающих и пенсионеров. Для этого стоит сократить количество неофициально трудоустроенных. Но и те решения, которые ранее принял Кабмин, дадут долгосрочный эффект, считает он.

"Мы принимали решения, которые приведут к изменениям в долгосрочной перспективе. Уже через 5-6 лет люди заметят, что нужен стаж для того, чтобы вовремя выходить на пенсию. Если примут решение всем повысить пенсионный возраст, люди просто перестанут официально оформляться. Потеряется в этом смысл", – уверен Рева.