Сколько украинские заробитчане получают в Польше: названы самые востребованные вакансии

Украинские заробитчане в Польше, зависимо от продолжительности рабочего дня, зарабатывают от 18,5 до 30 тыс. в месяц за низкоквалифицированный труд и от 26 до 33 тыс., если владеют рабочей специальностью. Чаще всего украинцы работают упаковщиками на складах и на заводах.

Об этом в интервью "Українським новинам" рассказала директор департамента рекрутации одной из компаний по международному трудоустройству Анна Джоболда. "На производстве украинцы зарабатывают 2,5-4 тыс. злотых (18,5-30 тыс. грн) в зависимости от того, работают вони 8 или 12 часов ежедневно. Такие зарплаты также на логистических складах, где ставка составляет 13, 8-14,5 злотых/час, или на предприятиях пищевой промышленности. Высококвалифицированные работники, как сварщик или электрик, получают больше – 3,5-4,5 тыс. злотых в месяц (26-33 тыс. гривен)", – пояснила эксперт.

По ее словам, один из популярных видов работ в Польше среди украинцев – упаковщики на логистических складах, складах одежды и работа на заводах электроники. Больше всего украинцев работает на производстве, в основном – на предприятиях пищевой промышленности.

"Это может быть забой, филетование и упаковка мясной и рыбной продукции. Мужчины могут трудоустроиться упаковщиками профилей, на производстве роллет, бетонных конструкций, шлифовку ламината или на производство декоративной плитки. Для женщин актуальные вакансии упаковщиц пластиковых деталей, деталей для телевизоров, на линиях производства мясной и рыбной продукции", – рассказала Джоболда.

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