Шмыгаль рассказал, когда будут принимать заявки на выплату карантинных 8 тыс. грн

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что физлица-предприниматели ("ФОПы") и наемные работники смогут подавать заявки на получение компенсации за карантин в размере 8 тыс. грн уже в начале апреля.

Об этом премьер сообщил 31 марта на заседании правительства, которое транслировалось на канале Кабмина в YouTube. "Дал поручение Минэкономики вместе с другими ответственными ведомствами в течение недели разработать все необходимые документы, чтобы уже в начале апреля люди могли подать заявки через "Дію", – заявил Шмыгаль.

Также он добавил, что поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины

координировать работу с местными властями. Власти призывают их участвовать и также поддержать бизнес в пределах своего региона.

Напомним, глава Минсоцполитики Марина Лазебная заявила, что освободив "ФОПов" и других самозанятых лиц на время карантина из-за пандемии коронавируса от уплаты социального взноса, Пенсионный фонд недополучил 4 млрд гривен. Она указала, что это был осознанный шаг.

Министр отметила, что Минсоцполитики разработало карту социальных групп, чтобы "посмотреть, кому и чем помогает" ведомство. На основе этой карты было определено, кто нуждается в помощи больше, а кто может быть не охвачен новыми программами социальной поддержки.

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